Heilbronn (ots) - Auch rund zwei Wochen nach den Ausschreitungen von Dynamo-Dresden-Anhängern beim Zweitliga-Spiel in Karlsruhe konnte noch kein Verdächtiger identifiziert werden. "Es wird weiterhin gegen Unbekannt ermittelt", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagausgabe). Man sei aber zuversichtlich, mit Hilfe von Kameraaufnahmen noch "den ein oder anderen identifizieren zu können". Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft inzwischen wegen schweren Landfriedensbruchs, Verstoß gegen das Vermummungs- und Uniformverbot sowie wegen des unerlaubten Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen, also Pyrotechnik. Beim Auswärtsspiel am 14. Mai in Karlsruhe hatten rund 2000 Anhänger der Sachsen in Militär-Kleidung schon beim Anmarsch Pyrotechnik gezündet, später die Einlasskontrollen überrannt und einen Kiosk geplündert. 15 Polizisten und 21 Ordner waren nach Polizeiangaben damals verletzt worden.



OTS: Heilbronner Stimme newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70568 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70568.rss2



Pressekontakt: Heilbronner Stimme Chefredaktion Telefon: +49 (07131) 615-794 politik@stimme.de