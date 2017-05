Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Chinas am schnellsten wachsender Autohersteller, GAC Motor, feiert sein einmillionstes Fahrzeug, einen weißen 4WD GS8, der am 15. Mai von der Montagestraße der Fabrik in Guangzhou, China, rollte.



Durch die Produktion von 1 Million Autos in nur sechs Jahren seit der Gründung des Unternehmens hat GAC Motor mit jedem seiner neuen Modelle, die nach den höchsten Qualitätsstandards konzipiert und entwickelt wurden, laufend Verkaufsrekorde gebrochen.



"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für GAC Motor. Erst im vergangenen Juni verließ das sechshunderttausendste Fahrzeug die Produktionslinien und nur ein Jahr später erreichten wir das Produktionsziel von 1 Million. Unsere steigende Produktionskapazität ist Beweis für die schnelle Entwicklung und die Vorteile, die Herstellungssysteme der Weltklasse und gut geplante Handlungen auf dem Weg in das "Zeitalter der Million" bieten", erklärte Yu Jun, President von GAC Motor.



Im Jahr 2016 verkaufte GAC Motor weltweit mehr als 380.000 Fahrzeuge. Dies bedeutet eine Steigerung um 96 Prozent im Jahresvergleich und um durchschnittlich 85 Prozent in den letzten sechs Jahren in Folge. In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 hat GAC Motor mit 163.000 verkauften Fahrzeugen die bisherigen Erfolge übertroffen und erziele damit im Jahresvergleich einen Zuwachs von 65,1 Prozent.



Der GS4, das meistverkaufte SUV, war auch das Modell in seiner Preisklasse, das die 500.000er Marke am schnellsten durchbrach. Es weist mit 35,5 Prozent Wachstum im Jahresvergleich ein unwahrscheinliches Tempo auf und der fortschrittliche GS8 in der Kategorie der Siebensitzer ist jetzt mit mehr als 10.000 im März und April verkauften Modellen im oberen Bereich führend.



GAC Motor hat seine, von Innovation geprägte, qualitätszentrische Strategie konstant verfolgt und fortschrittliche, intelligente Technologien in allen Gliedern der Fahrzeugherstellungskette angewandt. Die hohe Qualität und die konkurrenzfähigen Modelle des Unternehmens, die zur Erfüllung der Konsumentenanforderungen konzipiert wurden, haben alle Tests bestanden und ihren Platz im Weltmarkt gefunden.



Die Fehlerquote von GAC Motor liegt bei Komponenten erheblich unter dem Branchendurchschnitt. Um die Qualität und Sicherheit seiner Produkte zu garantieren, hat GAC Motor ein sehr striktes "6520" Qualitätskontrollsystem eingeführt, das "null Fehler" und die umfassende Verbesserung der Produktqualitätsstandards als Ziel hat.



Im Jahr 2016 wurden insgesamt 930.000 Testkilometer (577.875 Meilen) gefahren, dies entspricht dem 23-Fachen des Erdumfangs, und es wurde kein Sicherheitsereignis verzeichnet.



GAC Motor nimmt jetzt in der 2016 China Initial Quality Study von J.D. Power Asia Pacific den 5. Platz ein, den höchsten unter allen chinesischen Marken im vierten Jahr in Folge.



Des Weiteren erhielt das Flaggschiffmodell GS4 von C-ECAP (China Eco-Car Assessment Program) eine Goldmedaille. Es wies bei niedrigen Emissionen klare Vorteile auf und bot gleichzeitig optimale Leistung und Sicherheit.



Rund um das GAC Automotive Engineering Institute hat GAC Motor ein weltweites F&E-Netzwerk für Fahrzeuge aufgebaut, das vom Technologiezentrum des Unternehmens, weltweit führenden Zulieferern und Forschungsinstituten unterstützt wird, die sich beim Engagement des Unternehmens für herausragende Qualität und Zuverlässigkeit an die höchsten internationalen Standards halten. GAC Motor ist strategische Partnerschaften mit den führenden 10 Fahrzeugzulieferern der Welt eingegangen, darunter Aisin Seiki, Michelin, Continental und Faurecia.



Nach der Einrichtung seines ersten F&E-Zentrums in Nordamerika im Silicon Valley in diesem Jahr hat GAC Motor Talente aus allen Bereichen rekrutiert, von Forschung und Entwicklung, über Fahrzeugdesign bis hin zu Marketingkommunikation und Management.



"Das weltweite Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk von GAC Motor hat Qualität immer schon ganz an die Spitze gestellt. Unsere Ingenieur- und Designerteams sind laufend bemüht, qualitativ noch bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, damit das Reisen in Autos von GAC Motor ein einmaliges, zuverlässiges Erlebnis wird", sagte Yu.



Über GAC Motor



GAC Motor ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group und entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. Das Unternehmen erzielte 2016 ein Wachstum von 96 Prozent, das höchste aller chinesischen Marken im diesem Zeitraum.



OTS: GAC MOTOR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113806 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113806.rss2



Pressekontakt:



Suki Wong +86-186-8058-2829 sukie_gacmotor@126.com Taki Jiang +86-134-5028-4242 takijiang@126.com Foto - http://mma.prnewswire.com/media/517784/1_millionth_vehicle.jpg Foto - http://mma.prnewswire.com/media/517783/4WD_GS8.jpg