Quentin Tarantino zählt zu den einflussreichsten Regisseuren seiner Generation. Bereits mit seinem Spielfilmdebut "Reservoir Dogs" sorgte er für Aufsehen. Drei Jahre später folgte der große internationale Durchbruch mit "Pulp Fiction". 1998 startete der amüsante Genremix "Jackie Brown" in den deutschen Kinos. RTL II zeigt die drei Tarantino-Klassiker an einem extralangen Filmabend.



"Jackie Brown" (USA 1998)



Mit Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda u.a. Jackie Brown arbeitet seit 19 Jahren als Stewardess. Ihren kargen Lohn bessert sie mit dem Schmuggel von Dollarnoten auf. Als sie dabei erwischt wird, lässt sie sich auf ein riskantes Spiel mit Polizei und Ganoven ein.



"Pulp Fiction" (USA 1994)



Mit John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis u.a. Drei Episoden über ein Dutzend Krimineller aus Los Angeles' Unterwelt, deren Wege sich zufällig kreuzen: Ein philosophierendes Profikiller-Duo muss eine zersiebte Leiche nebst blutverspritztem Wagen beseitigen, ein verräterischer Boxer will türmen, riskiert für die Uhr seines Vaters aber erst noch sein Leben. Und dann ist da der Leibwächter, der einen Abend lang auf die drogenabhängige Frau seines Gangsterbosses aufpassen soll.



"Reservoir Dogs" (USA 1991)



Mit Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Michael Madsen u.a. Sechs Kriminelle werden für einen Diamantenraub angeheuert. Dabei geht alles schief - offensichtlich sind sie verraten worden. Doch wer von ihnen ist der Spitzel?



Sendetermine am Freitag, 02. Juni: 20:15 Uhr "Jackie Brown" 23:25 Uhr "Pulp Fiction" 02:10 Uhr "Reservoir Dogs"



