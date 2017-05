HUDSON, New York, 30. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet gentechnisch veränderter Mausmodelle und zugehöriger Services, gab bekannt, dass es eine Lizenzvereinbarung mit ERS Genomics ("ERS") zur Nutzung der CRISPR-Cas9-Technologie des Unternehmens abgeschlossen hat, um spezifische Mausmodelle zu generieren.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Taconic eine weltweite, nicht-ausschließliche Lizenz für die CRISPR-Cas9-Patente, die auch als "UC Berkeley Patent" bekannt sind. Die Gründerin von ERS Genomics (http://www.ersgenomics.com/), Emmanuelle Charpentier, gehört zu den Erfindern der CRISPR-Cas9-Technologie. Die Vereinbarung mit ERS ergänzt die CRISPR-Serviceplattform von Taconic, die bereits eine Lizenz des Broad Institute (https://www.broadinstitute.org/) umfasst. Indem Lizenzen beider Gruppen erworben wurden, erhält Taconic Zugang zur Nutzung bei allen Zelltypen und für Maus- und Rattenarten, eine Besonderheit auf dem Feld der Tiermodelle.

"Ohne Zweifel hat CRISPR-Cas9 die Genomchirurgie und damit auch die Arzneimittelforschung revolutioniert. Durch die Integration der ERS-Technologie in die bestehende CRISPR-Plattform von Taconic hebt sich unser Unternehmen von den Mitbewerbern ab, da es eine voll lizenzierte und umfassende CRISPR-Plattform anbietet", erklärte Dr. John Couse, Direktor für genetisch veränderte Modelldesigns bei Taconic Biosciences.

"Wir sind sehr erfreut darüber, Taconic in unsere Liste der Lizenznehmer aufnehmen zu können, da es unser Ziel fördert, diese Technologie breiter zugänglich zu machen. Taconic ist sicherlich ein weltweit anerkannter Marktführer auf dem Gebiet der Tiermodelle", ergänzte Eric Rhodes, CEO von ERS.

Taconic ist ein voll lizenzierter Anbieter (https://www.taconic.com/taconic-insights/gems-design/biotechnology-patents-and-gmos.html) von Modellgenerierungsservices für Nagetiere und verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im Modelldesign. Das Unternehmen bietet Geninaktivierung, Genmutation oder Genaustausch, Transgenexpression, RNAi, Gene Editing mittels CRISPR-Cas9-Technologien, pronukleare Injektion und homologe Rekombination, um sicherzustellen, dass die richtigen Tools für jedes spezifische Kundenprojekt verwendet werden. Durch Taconics einzigartige Fähigkeit, einen nahtlosen Übergang vom Modelldesign zum Zucht- und Koloniemanagement (https://www.taconic.com/breed-your-model/) zu schaffen, erhalten Kunden eine Komplettlösung. Diese wissenschaftlichen Services umfassen den Erwerb oder die Generierung, den Import, die Lizenzierung, die Zucht, das Testen, die Vorbereitung und den Vertrieb gentechnisch entwickelter Modelle an beliebige Orten weltweit.

Wenn Sie mehr über Taconics kundenspezifische Modellgenerierung erfahren möchten, rufen Sie in den USA die Nummer 1-888-TACONIC (888-822-6642) oder in Europa +45 70 23 04 05 an oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com (mailto:info@taconic.com).

Über Taconic Biosciences Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenziertes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und zugehöriger Services. Taconic wurde 1952 gegründet und hilft Biotechnologieunternehmen und -institutionen beim Kauf, der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, dem Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

