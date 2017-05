Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -1,99% auf 40,305, davor 7 Tage im Plus (5,68% Zuwachs von 38,91 auf 41,12), Lenzing -0,34% auf 159,45, davor 3 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 157,5 auf 160), Telekom Austria 0% auf 7,293, davor 3 Tage im Plus (4,19% Zuwachs von 7 auf 7,29), Gurktaler AG Stamm +4,9% auf 7,5, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: OMV (schlechtester mit -2,84%), Ambarella (2.schlechtester mit -5,31%), Verizon (2.bester mit 1,94%), BNP Paribas (2.schlechtester mit -4,14%), BWT (2.bester mit 2,71%), GlaxoSmithKline (2.bester mit 1,79%), Syngenta (2.schlechtester mit -1,49%), Tomorrow Focus (2.schlechtester mit -3,14%), AMS (3.schlechtester mit -3,87%), ATX (3.schlechtester mit...

