Bielefeld (ots) - Düsseldorf/Bielefeld. Der Neusser CDU-Abgeordnete Jörg Geerlings (44) soll Vorsitzender des neuen Untersuchungsausschusses des NRW-Landtags im Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri werden. Das erfuhr die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische (Donnerstagausgabe) aus CDU-Kreisen. Die künftigen Koalitionspartner CDU und FDP hatten vor der Landtagswahl in NRW versprochen, auch im neuen Landtag wieder einen Amri-Ausschuss einzurichten. Dies soll bereits in der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags am Donnerstag geschehen. Der im Februar noch vom alten Landtag unter Leitung des SPD-Politiker Sven Wolf einberufene Untersuchungsausschuss hatte wegen der Kürze der Zeit nicht alle Fragen zum Verhalten der NRW-Behörden im Fall Amri untersuchen können. Für den tunesische Attentäter Amri, der als angeblicher Asylbewerber 2015 nach Deutschland eingereist war, waren NRW-Ausländerbehörden zuständig. Außerdem hatte das LKA NRW ihn über Monate als Gefährder überwacht.



