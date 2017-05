Straubing (ots) - Der Westen ist, man muss es so nüchtern feststellen, trotz 16-jähriger Nato-Mission mit seiner Strategie gescheitert. Die alten Seilschaften Hamid Karsais lassen sich auch im Apparat von Präsident Ashraf Ghani einiges einfallen, um eine Stabilisierung des Landes und den Kampf gegen Korruption zu behindern. Viele Milliarden Dollar sind in das Land gescheffelt worden. Doch sie kommen nicht bei denen an, die Hilfe brauchen. Auch deshalb fällt die Saat des Hasses allzu oft auf fruchtbaren Boden.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de