Straubing (ots) - Im Kern hat die Europäische Kommission gestern nicht weniger als eine gemeinsame Verantwortung der EU-Familie füreinander vorgeschlagen, in der zwar jeder autonom regiert, aber eben doch der Gemeinschaft Rechenschaft ablegen muss. Man könnte es auch sagen: So sollte ein Wirtschaftsraum aussehen.



