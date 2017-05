Wenn es um das eigene Auto geht, haben Deutsche und Franzose viel gemeinsam. Sie wünschen sich vor allem eine bessere Umweltbilanz. Der Hype um autonomes Fahren oder Carsharing geht an ihnen jedoch vorbei.

Das Auto ist Deutschen und Franzosen wichtiger, als es die öffentliche Debatte manchmal vermuten lässt. Für die Menschen in den Nachbarländern bleibt das eigene Gefährt unverzichtbar. Auf beiden Seiten des Rheins hat man außerdem klare Vorstellungen davon, was bei dessen Weiterentwicklung besonders wichtig ist: Umwelt kommt vor technischem Schnickschnack.

"Umweltfreundlichkeit geht für die Verbraucher vor, sie ist ihnen weit wichtiger als das vernetzte oder das selbstfahrende Auto,", sagt Henri de Castries, früherer Chef des Versicherers Axa und heute Präsident des Think Tanks Institut Montaigne. Dieser hat eine repräsentative Befragung in Frankreich, Kalifornien und Deutschland durchführen lassen, die zu teilweise sehr verblüffenden Ergebnissen kommt. Studie und Befragung liegen dem Handelsblatt exklusiv vor.

Deutsche wie Franzosen haben eine sehr klare - und identische - Vorstellung davon, wie das Auto der Zukunft aussehen sollte: Auf die Frage, was in den kommenden 15 Jahren die wichtigste Veränderung ist, sagen jeweils 41 Prozent, das Auto solle weniger Energie verbrauchen und die Umwelt schonen. Nur jeweils 26 Prozent halten neue technologische Eigenschaften für die wichtigste Änderung. Und das vernetzte Auto ist lediglich für 2,5 Prozent der Franzosen und nur für 1,2 Prozent der Deutschen die Priorität. In Kalifornien dagegen geht Technologie vor Umwelt.

Auch wenn man die Frage etwas anders stellt - "Welche Entwicklung des Autos würde ihrem Bedarf am stärksten gerecht werden?" - kommt man zu ähnlichen Ergebnissen. Hier sagen je 30 Prozent in Frankreich und in Deutschland: mehr Umweltschonung. Jeweils 27 Prozent wünschen sich preiswertere ...

