Die Geschlossenheit der Arbeitnehmerfront im Linde-Aufsichtsrat zur Fusion mit Praxair wackelt. Damit könnte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle darauf verzichten, den Plan mit seiner Zweitstimme durchzusetzen.

Vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung über die umstrittene Fusion mit Praxair wackelt im Linde-Aufsichtsrat Insidern zufolge die Geschlossenheit der Arbeitnehmerfront. Es sei unsicher, ob in der Sitzung am Donnerstag in München alle sechs Arbeitnehmer-Vertreter gegen die Fusion zum weltgrößten Gasekonzern stimmen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Damit könnte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle ein Eklat erspart bleiben. Denn dann könnte er darauf verzichten, den Plan in der Zwölferrunde wie angedroht mit seiner Zweitstimme durchzuboxen.

Die Konfliktfälle, in denen deutsche Aufsichtsratsvorsitzende ihr doppeltes Stimmrecht nutzen, sind sehr selten. Diese Karte zu ziehen gilt deshalb als besonderer Affront gegenüber den Arbeitnehmern, die bei deutschen Großkonzernen die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...