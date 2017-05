Zürich (ots) - Ringier Axel Springer Serbia verkauft seine Tageszeitung ALO! und deren Onlineausgabe alo.rs an Dnevne Novine ALO doo. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 31. Mai 2017 geschlossen. Ringier Axel Springer Serbia will sich künftig auf die journalistische Multimedia-Kernmarke BLIC sowie die Ausweitung seiner Rubrikenportale und digitalen Vermarktungsplattformen konzentrieren.



Eigentümer des neu gegründeten Medienunternehmens Dnevne Novine ALO doo ist Sasa Blagojevic, der über eine mehr als fünfzehnjährige Erfahrung im Marketingbereich verfügt.



Jelena Draculic, General Manager von Ringier Axel Springer Serbia: "Ich freue mich sehr, dass wir ALO! durch die erfolgreiche Entwicklungsphase begleiten konnten, und ich danke dem Team für das Engagement und den Einsatz. Die Entscheidung zum Verkauf der erfolgreichen Marke ALO! ist uns nicht leichtgefallen. Wir sind ein digitales Medienunternehmen mit einer starken journalistischen DNA. In Zukunft werden wir uns auf unsere Kernmarke BLIC sowie Investitionen in neue digitale Konzepte wie beispielsweise noizz.rs. konzentrieren."



Sasa Blagojevic: "Ich freue mich sehr, ALO! zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Diese bestens etablierte Marke wird auch in Zukunft für relevanten und unterhaltsamen Journalismus stehen."



Die Transaktion bedarf noch der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung durch die zuständigen Behörden.



Über Ringier Axel Springer Serbia



Das Portfolio von Ringier Axel Springer in Serbien umfasst die marktführende Tageszeitung Blic, die führende Nachrichten-Website Blic.rs, die Frauenzeitschrift Blic zena, das führende Internetportal für Frauenthemen ana.rs, das Portal noizz.rs für die Generation C sowie die Wochenzeitschriften Puls, NIN und Auto Bild. Zum Classifieds Portfolio gehören Nekretnine.rs, MojAuto.rs, der Onlineshop Nonstopshop.rs und die Reisewebsite Superodmor.rs. Zu den Publikationen gehören unter anderem das Magazin Elevate für Air Serbia sowie die Wochenzeitschrift 24 Sata.



Über die Ringier Axel Springer Media AG



Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien, Slowakei, Estland, Lettland und Litauen mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 165 digitale und Printangebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3.100 Mitarbeiter.



