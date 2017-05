Mainz (ots) -



Das ZDF berichtet live und in Zusammenfassungen von den Tischtennis-Weltmeisterschaften, die bis einschließlich Pfingstmontag, 5. Juni 2017, in Düsseldorf ausgetragen werden.



Aus deutscher Sicht stehen vor allem die Topstars Timo Boll und Dmitrij Ovtcharov im Blickpunkt, die auch international zur Elite des Tischtennissports zählen. Ob ein deutscher Spieler das Achtelfinale im Einzelwettbewerb erreicht, können die Zuschauer am Samstag, 3. Juni 2017, ab 11.15 Uhr im Livestream von "ZDF SPORTextra" erleben. Ausführliche Zusammenfassungen der WM-Spiele des Tages folgen ab 15.15 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Anschließend berichtet ZDF-Reporterin Susanne Simon ab zirka 16.00 Uhr von der Kanu-Slalom-EM im slowenischen Tacen.



Das Finale der Tischtennis-Herren gibt's am Montag, 5. Juni 2017, ab 14.30 Uhr im ZDF-Livestream, Zusammenfassungen der Halfinals und des Finales folgen um 16.15 Uhr im ZDF-Programm. Direkt im Anschluss steht ab zirka 17.00 Uhr eine Zusammenfassung der Deutschen Meisterschaften (Mehrkampf) der Turner auf dem Programm.



ZDF-Moderator der WM-Sendungen aus Düsseldorf ist Norbert König, die Spiele kommentiert Michael Kreutz.



