Deutsche Industrie will mehr Macht für Eurozone - Schäuble dagegen

Die deutsche Industrie macht sich für eine Stärkung der Eurozone mit mehr Kompetenzen auf Ebene der Währungsunion stark. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangt außerdem eine vollständige Bankenunion mit einer gemeinsamen Einlagensicherung und stellt sich mit Ihren Forderungen gegen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und weite Teile seiner Partei. "Die Politik muss jetzt weitere Schritte unternehmen, um die Wirtschafts- und Währungsunion zu vertiefen. Dafür sind ein gemeinsames Eurozonen-Budget und ein Euro-Finanzminister sinnvoll", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Die Vollendung der Bankenunion verringere Risiken im Finanzsystem.

Bundesregierung verpflichtet mehr Firmen zur Meldung von IT-Sicherheitsvorfällen

Die Bundesregierung verpflichtet mehr Betreiber von sogenannten kritischen Infrastrukturen, sich besser gegen Hackerangriffe zu wappnen und schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfälle zu melden. Das Kabinett beschloss eine Verordnung, nach der eine Reihe von Unternehmen aus den Bereichen Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit sowie Transport und Verkehr künftig unter die Bestimmungen des IT-Sicherheitsgesetzes fallen. Betroffen sind demnach 918 kritische Infrastrukturen, die für die Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens von herausgehobener Bedeutung sind.

Merkel: Hohe Priorität für Finanzierung der Flüchtlingsintegration

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Städten eine baldige Debatte über die weitere Finanzierung der Integration von Flüchtlingen versprochen. Falls sie nach der Bundestagswahl noch etwas zu sagen habe, sage sie zu, dass bereits in den Beratungen über den Haushalt 2018 darüber gesprochen werde, sagte Merkel am Donnerstag bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Nürnberg.

Merkel wirbt für Regulierung und Bankenaufsicht in Frankfurt

Kanzlerin Angela Merkel hat erneut die Dringlichkeit betont, einem ausufernden Bankenwesen energisch entgegen zu treten. "Regulierung ist absolut notwendig", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei einer Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken in Berlin. Gleichzeitig warb Merkel im Zusammenhang mit dem Brexit für einen Umzug der bislang in London ansässigen Europäischen Bankenaufsichtsbehörde nach Frankfurt. Die Bankenaufsicht sei eine Einrichtung, "für die wir uns sehr prädestiniert fühlen", sagte Merkel und nannte explizit Frankfurt am Main als Standort.

Zehntausende Asylentscheidungen sollen überprüft werden

In Deutschland sollen zehntausende Asylentscheidungen aus den vergangenen beiden Jahren überprüft werden. Betroffen seien unter anderem junge Männer zwischen 18 und 35 bis 40 Jahren, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch in Berlin.

Berlin will EU-Mittelvergabe an rechtsstaatliche Prinzipien knüpfen

Die Bundesregierung will die Vergabe von Fördermitteln in der EU künftig von der Achtung rechtsstaatlicher Prinzipien und der Grundrechte in den Mitgliedstaaten abhängig machen. Das Wirtschaftsministerium in Berlin bestätigte am Mittwoch, dass die Regierung in einer Stellungnahme zur Zukunft der EU-Kohäsionsfonds eine "Bindung an die Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundwerte der EU" befürwortet. Die Stellungnahme werde "in Kürze" an die EU-Kommission geschickt, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Lautenschläger: EZB ändert Forward Guidance bei dauerhafter Lagebesserung

EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger glaubt nicht an eine rasche Änderung der Forward Guidance durch die Europäische Zentralbank (EZB). Bei einer Rede in Berlin deutete Lautenschläger an, dass die EZB ihre Prognosen über Dauer und Volumen von Anleihekäufen sowie die Entwicklung der Leitzinsen erst dann anpassen wird, wenn die Inflation dauerhaft nahe am Zielwert von 2 Prozent zu liegen verspricht.

Brüssel will bei Vollendung der Währungsunion "in die Offensive"

Ideensammlung statt Wunschliste zur Zukunft des Euro: Die EU-Kommission hat Vorschläge für die Vertiefung und Vollendung der Währungsunion bis zum Jahr 2025 zusammengestellt, die sie am Mittwoch in einem 40-seitigen Bericht veröffentlicht hat. Sie reichen von einem EU-Finanzminister über einen eigenen Haushalt der Währungsunion bis zu gemeinsamen Anleihen der Euro-Länder. Was tatsächlich davon kommt, sollen nun die Mitgliedstaaten ausdiskutieren.

Britische Studie warnt vor Kostenexplosion bei Rückkehr von Rentnern nach Brexit

Wenn im EU-Ausland lebende britische Rentner nach dem Brexit nach Großbritannien zurückkehren, würde dies einer Studie zufolge zu einer Kostenexplosion im heimischen Gesundheitswesen führen. Derzeit kostet die Gesundheitsversorgung von etwa 190.000 in EU-Staaten außerhalb Großbritanniens lebenden Rentnern den staatlichen britischen Gesundheitsdienst NHS jährlich rund 500 Millionen Pfund (574 Millionen Euro), heißt es in der am Mittwoch vorgestellten Studie der Wohltätigkeitsorganisation Nuffield Trust.

USA wollen sich offenbar aus Klima-Abkommen zurückziehen

Die USA wollen sich laut Berichten mehrerer US-Medien aus dem Pariser Abkommen zum globalen Klimaschutz zurückziehen. Diese Entscheidung habe Präsident Donald Trump inzwischen getroffen, berichteten am Mittwoch unter anderem der Sender CBS News sowie die Website Axios unter Berufung auf anonymen Quellen. Das Weiße Haus bestätigte die Berichte zunächst nicht.

Noch keine Festlegung auf Ort des nächsten Nato-Gipfels

Die Bundesregierung hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach auch auf deutsche Intervention hin der nächste Nato-Gipfel nicht in der Türkei stattfinden soll. Es habe eine Sitzung gegeben, bei der nur entschieden worden sei, dass es im nächsten Jahr eine Nato-Tagung geben werde, erklärte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Bei dem Treffen sei aber über Datum und Ort nicht geredet worden.

Fed/Kaplan von jüngster Inflationsabschwächung nicht beunruhigt

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, wird sich die Teuerung in den USA trotz der jüngsten Abschwächung langsam aber stetig auf das 2-Prozent-Inflationsziel der US-Notenbank zubewegen. Er sehe in der jüngsten Abschwächung des Preisdrucks keine Umkehr dieses Trends, sagte der im Offenmarktausschuss (FOMC) der Federal Reserve stimmberechtigte Gouverneur.

Indische Wirtschaft wächst im ersten Quartal nur um 6,1 Prozent

Die indische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2017 spürbar an Schwung verloren. Ein Grund dafür könnte die überstürzte Auswechslung der wichtigsten Geldscheine gewesen sein. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verlangsamte sich auf 6,1 Prozent, wie die Statistikbehörde meldete. Im Vorquartal hatte die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens um 7,0 Prozent zugelegt. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 7,2 Prozent für das erste Quartal erwartet.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/Index ausstehende Hausverkäufe Apr -3,3% gg Vorjahr - NAR

*DJ US/Index ausstehende Hausverkäufe Apr -1,3% gg Vm auf 109,8 - NAR

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Mai +1,9% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Mai -1,1% gg Apr

*DJ Kanada März BIP +0,5% gg Feb

*DJ Kanada 4Q BIP revidiert auf +2,7% von +2,6%

*DJ Kanada's 1Q BIP PROGNOSE: +4,2%

*DJ Kanada's 1Q BIP annualisiert +3,7%

