Das ist gewissermaßen weder Fisch noch Fleisch, was wir gerade beim Währungspaar US-Dollar in japanischen Yen (USD/JPY) sehen. Nach der scharfen Korrektur zur Monatsmitte hat sich das Währungspaar aktuell bei rund 111,00 eingependelt. Vielleicht sind einige vor der nächsten Sitzung der Fed Mitte Juni in Abwarte-Haltung.

DAX auf 12.000 Punkten! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...