Mannheimer Morgen über die Nachfrage nach Röchling-Produkten Überschrift: Hardware statt Software Viele, die die dem Dieselmotor im Auto schon das Totenglöckchen läuten, könnten etwas zu voreilig sein. Denn die Autohersteller, die mit betrügerischer Software Abgasdaten manipulierten, setzen jetzt sozusagen auf Hardware. Das heißt, sie kaufen größere Behälter für Harnstoff, der für die Entgiftung der umweltschädlichen Stickoxide im Abgassystem sorgt. Die Abgaswerte sind also tatsächlich besser und nicht nur auf dem Prüfstand. Einer der größten Anbieter von Harnstofftanks ist der Mannheimer Röchling-Konzern. Und die Auftragsbücher sind so gut gefüllt, dass das Unternehmen in den nächsten Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten rechnet. Die Schadstoffreduzierung mittels Harnstoff ist keine neue Erfindung. Doch bei VW und anderen wollte man einen kleineren Harnstofftank zugunsten eines größeren Kofferraums. Deshalb wurde die Motorsoftware manipuliert, damit Schadstoffgrenzwerte angeblich eingehalten werden. Ein infamer Trick, der zu Recht teuer bezahlt wurde. Wenn die Autobauer die gesetzlich vorgegebenen Ziele zur CO2-Reduzierung wirklich erreichen wollen, dann kommen sie am Diesel zumindest in absehbarer Zeit nicht vorbei. Der Dieselmotor verbraucht ein Viertel weniger Sprit als ein Benziner, und der CO2-Ausstoß ist in der gleichen Größenordnung niedriger. Das Stickoxid-Problem lässt sich mit größeren Harnstofftanks offensichtlich lösen. Die werden jedenfalls stark nachgefragt. Für Röchling heißt das: Das Unternehmen wird noch viel Freude am Dieselmotor haben.

