Lieber Leser,

seit dem 10. Mai ist es amtlich: Solarworld geht in die Insolvenz und damit zugleich eine Ära zu Ende. Und was für eine Ära:

Von 2003 bis 2007 war die Aktie so ziemlich das Beste vom Besten, was Sie in jenen Jahren im Depot halten konnten. Mehr als +21.000% konnten Solarworld-Aktionäre verdienen. Heute ist es schon fast in Vergessenheit geraten:

Aber noch im November 2008 plante Solarworld die Übernahme aller 4 deutschen Opel-Werke. Seinerzeit war aufgrund der ...

