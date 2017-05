Essen (ots) - Lieber Metro-Chef Olaf Koch. Wir glauben Ihnen ja, dass Sie nichts Böses im Schilde führen, wenn Sie Kameras an Ihren Real-Kassen aufbauen. Die passgenauen Werbefilme, die Sie uns mit Hilfe von Informationen aus unseren Gesichtern vorspielen, mögen uns unterhalten und Ihnen zusätzliche Einnahmen bescheren. Aber diese Überwachung brauchen wir nun wirklich nicht auch noch im Supermarkt.



Wenn Sie, sehr geehrter Herr Koch, mit Kameras Ladendiebe abschrecken oder stellen und Ihre Parkplätze sicherer machen, haben wir als Verbraucher nichts dagegen. Die kennen wir schon aus U-Bahnen und von öffentlichen Plätzen. Dank der gestiegenen Terrorgefahr geben uns die Kameras zumindest ein Stück gefühlten Schutz.



Da müssen Sie die elektronischen Augen nicht auch noch zu rein kommerziellen Zwecken einsetzen. Zumal wir uns Ihren Kameras ja auch kaum entziehen können, wenn wir in der Schlange vor der Kasse stehen. Und wer, lieber Herr Koch, garantiert Ihnen und uns, dass die Bilder auf Umwegen nicht doch abgegriffen und irgendwo abgeglichen werden. Mit der Gesichtserkennung verschrecken Sie am Ende Ihre Kunden.



