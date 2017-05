Ergebnisse Hauptversammlung



St. Margarethen im Burgenland (pta044/31.05.2017/19:15) - Abstimmungsergebnisse zur 1. ordentlichen Hauptversammlung der CLEEN Energy AG am 31. Mai 2017



2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.



Entlastung des Vorstands Erwin Stricker Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 912.732 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 25,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 912.732 JA-Stimmen: 912.732 NEIN-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0



Entlastung des Vorstands Lukas Scherzenlehner Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.944.904 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 54,48 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.944.904 JA-Stimmen: 1.944.904 NEIN-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0



3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.856.619 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,02% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.856.619 JA-Stimmen: 2.856.619 NEIN-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0



4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.856.619 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,02% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.856.619 JA-Stimmen: 2.856.619 NEIN-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0



5. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.856.619 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,02% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.856.619 JA-Stimmen 2.856.619 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



6. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über a. die Ermächtigung des Vorstands, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 714.000,00 (Euro siebenhundertvierzehntausend) durch Ausgabe von bis zu 714.000 (siebenhundertvierzehntausend) neuen, auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien), unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG, gegen Bareinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017) und den Ausgabebetrag, der nicht unter dem anteiligen Betrag der Stückaktien am bisherigen Grundkapital liegen darf, sowie die sonstigen Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzulegen; sowie gleichzeitig über b. die Ermächtigung des Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2017 ergeben, zu beschließen; sowie gleichzeitig über c. die entsprechenden Änderungen in der Satzung in Punkt II. 4. (Grundkapital, Inhaberaktien) durch Einfügen eines neuen Absatzes 4.4.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.856.619 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,02% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.856.619 JA-Stimmen: 2.856.619 NEIN-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0



7. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt II. 4.2 (Grundkapital, Inhaberaktien) und Punkt III. C) 18 (Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung). Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.856.619 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,02% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.856.619 JA-Stimmen: 2.856.619 NEIN-Stimmen: 0 Stimmenthaltung: 0



St. Margarethen im Burgenland, 31. Mai 2017 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



Für weitere Informationen: Investor Relations Thomas Kremsner Tel.: +43 (0) 2680 / 20 600 400 presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com ISIN: AT0000A1PY49



(Ende)



Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen Land: Österreich Ansprechpartner: Erwin Stricker Tel.: +43 2680 20600-400 E-Mail: presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com



ISIN(s): AT0000A1PJ49 (Aktie) Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1496250900655



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 31, 2017 13:15 ET (17:15 GMT)