Ein Vorschlag der Bundesregierung stößt in Warschau auf Widerstand. Polen lehnt die Idee ab, dass Fördergelder in der EU künftig an die Umsetzung von Reformen geknüpft werden. Das sei ein Verstoß gegen den EU-Vertrag.

Polen lehnt den Vorschlag der Bundesregierung ab, in der EU künftig Fördergeld an die Umsetzung von Reformen zu knüpfen. Die polnische Ministerpräsident Beata Szydlo bezeichnete die Pläne am Mittwoch als Verstoß gegen den EU-Vertrag. Deutsche Politiker unterstützten dagegen den Vorschlag der Bundesregierung, ab 2020 die Auszahlung von Geld aus den EU-Kohäsionsfonds auch an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu knüpfen. Die EU-Kommission wiederum schlägt für die Eurozone ebenfalls vor, bestimmte Finanzhilfe künftig von Fortschritten bei der Umsetzung von Reformen abhängig zu machen.

Die Bundesregierung bestätigte am Mittwoch einen Reuters-Bericht, dass sie eine solche Verbindung für den EU-Finanzrahmen ab 2020 vorschlägt. Die "Stellungnahme der Bundesregierung zur Kohäsionspolitik der EU nach 2020", die Reuters vorliegt, ist innerhalb der Bundesregierung ...

