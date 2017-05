Der Wiener Börse Preis 2017 für ATX-Unternehmen geht an die voestalpine. Bei den "Small & Mid Cap" kam die Strabag auf den ersten Platz. Der "Corporate Bond"-Preis geht an die CA Immo. Außerdem wurde die voestalpine zum vierten Mal in Folge für ihre Medienarbeit ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend statt.Beim ...

