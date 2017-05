Zürich - M&G Investments legt zwei in Luxemburg domizilierte volatilitätsgemanagte Fonds auf. Ziel der Fonds ist die Erwirtschaftung absoluter Renditen durch das Retail Fixed Interest Team von M&G unter der Leitung von Jim Leaviss und das von Dave Fishwick geleitete Multi-Asset-Team.

Der M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund wird gemeinsam von Jim Leaviss und Dr. Wolfgang Bauer geführt und greift auf die besten Ideen sowie das gesamte Know-how des Retail-Fixed-Interest-Teams von M&G zu. Der Fonds strebt unabhängig von Marktbedingungen eine Rendite in Höhe des 3-Monats-Euribors + 2,5 Prozent pro Jahr über einen beliebigen Dreijahreszeitraum an, vor Abzug von Gebühren. Der Fonds kombiniert makroökonomische Top-down-Analysen mit Titelselektion und robustem Risikomanagement. Sein flexibler Ansatz bietet Anlegern Zugang zu Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Devisenmärkten weltweit und in beliebiger Währung.

Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum

Der M&G (Lux) Global Target Return Fund strebt unter Manager Tristan Hanson mit einer Kombination ...

Den vollständigen Artikel lesen ...