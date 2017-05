Von Ben Leubsdorf und Sarah Chaney

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in einigen Regionen der USA nachgelassen. Zudem blickten einige Unternehmen weniger zuversichtlich in die Zukunft, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Zwar hätten sich Unternehmen in der Mehrheit der Distrikte optimistisch geäußert, in einigen Distrikten schwinde die Zuversicht jedoch.

Wie die Fed weiter bekannt gab, war das Wirtschaftswachstum in sieben Distrikten gering und in vier Distrikten moderat. Im Distrikt der New York Fed habe sich das Wachstum abgeschwächt. Im vergangenen "Beige Book" hatte es noch geheißen, dass die Wirtschaftsaktivität in allen Distrikten in geringem bis mäßigen Tempo zugenommen habe.

Der Druck auf dem Arbeitsmarkt nimmt laut dem aktuellen Konjunkturbericht weiter zu. Die San Francisco Fed berichtet, dass die jüngsten Änderungen in der Einwanderungspolitik zu einem spürbaren Engpass an ungelernten Arbeitern im Agrarsektor geführt hätten. In der Folge hätten einige Erzeuger einen Teil ihrer Ernte nicht einbringen können. Trotz dieser Entwicklung habe sich der Trend zu mäßigem bis moderatem Lohnwachstum kaum verändert.

Der Bericht der Fed basiert auf Umfragen unter Wirtschaftsakteuren in allen zwölf Distrikten der Notenbank. Die Ergebnisse dienen der Vorbereitung auf die nächste Zinsentscheidung am 13. und 14. Juni. Wegen der politischen Skandale um US-Präsident Donald Trump sind die Zinserhöhungserwartungen für dieses Jahr zuletzt gesunken; die Finanzmärkte preisen jetzt nur noch eineinhalb Erhöhungen ein, während es zuvor zwei waren.

Die allermeisten Experten gehen dennoch davon aus, dass die Fed an ihrem Kurs festhalten und am 14. Juni die nächste Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird. Zuletzt hatte die Fed am 15. März den Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent erhöht.

May 31, 2017

