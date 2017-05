Halle (ots) - Gut wäre, wenn ein hohes Gericht in dem Fall entscheidet und Maßstäbe setzt. Denn egal, was das Mädchen in dem sozialen Netzwerk geschrieben, mit Freunden geteilt, an Bildern hochgeladen oder kommentiert hat: diese Daten gehören Facebook. Es ist das Geschäftsmodell, das Millionen von Menschen betrifft. Solange keine von einem Staatsanwalt angestoßenen Ermittlungen laufen, muss Facebook gegenüber Dritten gar nichts. Auch wenn es verzweifelte Eltern sind.



