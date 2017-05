Die Wirtschaft der Euro-Zone wächst, die Gefahren für den Währungsraum nehmen ab. Nun sei es Zeit, um über eine Veränderung des geldpolitischen Ausblicks zu sprechen, sagt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.

Für Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist die Zeit reif, um über eine Veränderung des geldpolitischen Ausblicks der Europäischen Zentralbank (EZB) zu sprechen. Weidmann verwies am Mittwoch in einer Veranstaltung in Konstanz auf die aktuellen wirtschaftlichen Perspektiven der Euro-Zone und die gesunkenen Gefahren für den Währungsraum. Der EZB-Rat solle nun mit einer Diskussion beginnen, "ob und wann es Zeit sein wird, den geldpolitischen Ausblick anzupassen", sagte ...

