UBS hebt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 11,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 11,50 Euro angehoben. Analyst Daniele Brupbacher hält in einer Studie vom Mittwoch bis 2020 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 6 Prozent für erreichbar. Seine Ertragsprognose stockte er für den gleichen Zeitraum um 320 Millionen Euro auf - vor allem basierend auf steigenden Zinsen. Im günstigsten Fall traut er der Commerzbank-Aktie sogar 16,50 Euro zu.

Exane BNP hebt Continental AG auf 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Continental von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 187 auf 200 Euro angehoben. Zwar gebe es noch strategische Unsicherheiten, doch stimmten ihn das gut laufende Autozuliefergeschäft sowie das Potenzial durch eine eventuell umfangreichere Kooperation mit Schaeffler bei Antriebssträngen positiver, schrieb Analyst Edoardo Spina in einer Studie vom Mittwoch. Die rasante Entwicklung der Elektromobilität könnte eine solche umfangreichere Zusammenarbeit begünstigen.

UBS senkt Schaeffler auf 'Sell' und Ziel auf 13 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Julian Radlinger von 14 auf 13 Euro. Die Markterwartungen für das mittelfristige Wachstum des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) erschienen viel zu optimistisch, schrieb der Experte in seiner Studie vom Mittwoch. Viele Investoren überschätzten die Robustheit der Gewinnmargen im Autogeschäft sowie den erreichbaren Marktanteil bei Produkten im Bereich Elektromobilität. Zudem könnten die Risiken für das Geschäft mit Lagern durch eine zunehmende Verbreitung batteriebetriebener Fahrzeuge anfälliger sein, als gemeinhin gedacht.

Exane BNP hebt Telefonica Deutschland auf 'Neutral' - Ziel 4 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Telefonica Deutschland von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und ein Kursziel von 4,00 Euro genannt. Der geplante Zusammenschluss von United Internet und Drillisch könnte die kurzfristigen Perspektiven auf dem deutschen Mobilfunkmarkt verbessern, schrieb Analyst Sam McHugh in einer Studie vom Dienstagabend. Das sorge angesichts der strukturell schwachen Perspektiven von Telefonica Deutschland vorerst für eine gewisse Entspannung. Die Marktstellung des Konzerns sei ungünstig.

Warburg Research senkt Xing auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Xing von "Buy" auf "Hold" abgestuft, nachdem das Kursziel von 233 Euro inzwischen fast erreicht wurde. Das Wachstumsprofil des Karriere-Netzwerks bleibe aber stark und die Positionierung herausragend, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie.

Baader Bank senkt Aixtron auf 'Hold' - Ziel hoch auf 5,50 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aixtron nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Günther Hollfelder in seiner Studie vom Mittwoch aber von 5,00 auf 5,50 Euro an. Insgesamt schätzt der Experte die Aktien des LED- und Halbleiterindustrieausrüsters aber durchaus positiv ein. Der Wandel von Silizium-Leistungshalbleitern zu Leistungshalbleitern mit breitem Bandabstand habe einen neuen Markt für die Depositionstechnik des TecDax-Unternehmens geschaffen. Hier dürfte der Umsatz stark wachsen.

Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Wohnen auf 'Hold' - Ziel 37 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Deutsche Wohnen aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 37 Euro belassen. Die deutschen Immobilienkonzerne korrespondierten sehr gut mit der festen Konjunktur und dem robusten Arbeitsmarkt im Land, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Dies eröffne langfristig deutliches Steigerungspotenzial für die operativen Ergebnisse (FFO) und die Nettoinventarwerte (NAV) im Sektor. Die Abstufung für Deutsche Wohnen begründete er mit dem Hinweis, dass die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten stark gelaufen sei und nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial biete.

DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 18 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 16 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Die Konsolidierungsfantasie ist in den deutschen Versorgersektor zurückgekehrt", schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer Studie vom Mittwoch. Darauf habe auch die RWE-Aktie positiv reagiert. Im Mittelpunkt stehe unter anderem die RWE-Ökostromtochter Innogy. Zudem habe RWE die Auslagerung der Rückstellungen für den deutschen Atomausstieg besser gemeistert als erwartet. Beides preise die Aktie allerdings schon ein.

UBS hebt Ziel für Deutsche Bank auf 17,20 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 16,33 auf 17,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Daniele Brupbacher äußerte sich in einer Studie vom Mittwoch zuversichtlich mit Blick auf die Entwicklung von Kosten und Kapital des Finanzkonzerns. Mit Blick auf den Anlagehintergrund der Aktien seien folgende Punkte wichtig: Die Zurückgewinnung von Marktanteilen, ein Bilanzwachstum, positive Effekte steigender Zinsen und die Erwartung eines sich verbessernden Wettbewerbsumfeldes in Deutschland. All das sei wichtig für die vom Geldhaus geplante Erholung der Rendite auf das bereinigte Eigenkapital. Die Vorhersagbarkeit dieses mehrjährigen Prozesses sei aber noch gering.

NordLB hebt Ziel für Uniper auf 19 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Uniper nach Zahlen von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kraftwerksbetreiber habe mit den Resultaten zum ersten Quartal im Plan gelegen und den Ausblick auf 2017 bestätigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Steigende Strompreise und politische Änderungen am Strommarkt könnten den Wert der Eon-Beteiligung künftig erhöhen.

