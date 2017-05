Von britischer Höflichkeit ist im Wahlkampf in Großbritannien wenig zu spüren. Die Stimmung ist nach dem Ergebnis einer neuen Umfrage angespannt. Bei einer TV-Debatte gab es Kritik vor allem für die nicht anwesende May.

"Wo ist sie denn?", fragt Tim Farron, Chef der britischen Liberaldemokraten am Mittwochabend, zur Prime Time im britischen BBC-Fernsehen. "Wie können Sie es wagen, eine Wahl auszurufen und dann hier nicht zu erscheinen?", richtete er sich direkt an die Premierministerin Theresa May. Er war nicht der Einzige, der an diesem Abend heftige Kritik an der Regierungschefin übte.

Sieben Politiker verschiedener Parteien waren in dem kleinen Universitätsstädtchen Cambridge angetreten, um sich in einer TV-Debatte den Fragen des Publikums zu stellen. Seit sechs Wochen befindet sich Großbritannien im Wahlkampf, nachdem die Premierministerin May überraschend Neuwahlen angestoßen hatte.

Die Regierungschefin selbst jedoch fehlte in Cambridge. An ihrer Stelle stand Innenministerin Amber Rudd im Fernsehstudio und diskutierte über Fragen zur zukünftigen Arbeitsmarktpolitik, der Situation der EU-Bürger in Großbritannien, der Inneren Sicherheit, dem Gesundheitssystem und den Folgen des bevorstehenden Brexits.

Sie werde keine TV-Debatten mitmachen, hatte Theresa May bereits zu Anfang des Wahlkampfs erklärt. Auch mehrere direkte Aufforderungen hatten daran nichts geändert. Sie sehe keinen Sinn in einer solchen Show, hatte May erklären lassen, sondern stelle sich stattdessen "landauf und landab" den Fragen. Daran waren allerdings Zweifel aufgekommen: Wie britische Medien berichtet hatten, wurden sie von Mays Team bei Wahlkampfterminen nicht vorgelassen. Auch Mitarbeiter von Firmen, die sie besuchte, berichteten, dass sie nach Hause gehen mussten, bevor die Premierministerin eine Runde im Unternehmen drehte.

Mays Kontrahent Jeremy Corbyn, Chef der Labour-Partei, scheint dagegen im Wahlkampf aufzublühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...