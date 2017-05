IPsoft, das führende Digital-Labor-Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass es in dem Bericht "IT Operations Automation Market Update and PEAK Matrix™ Assessment for Products? 2017 der Everest Group als "führender? Anbieter im Bereich der Betriebsautomatisierung anerkannt wurde. Die PEAK Matrix bewertet den relativen Markterfolg sowie die Gesamtleistungsfähigkeit von Technologieanbietern in verschiedenen Branchen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170531006540/de/

Everest Group has named IPsoft as the top Leader in the research firm's recent IT infrastructure automation Market Update and PEAK Matrix™ Assessment for Products report. (Credit: Everest Group, 2017)

Für diesen Bericht hat die Everest Group acht IT-Prozessautomatisierungsangebote bewertet und die Technologieanbieter in die auf zwei Achsen basierende PEAK eingeordnet 1) Markteinfluss und 2) Vision und Leistungsfähigkeit. IPsoft wurde aufgrund seiner technologischen Leistungsfähigkeit, Vision und Strategie, Bereitstellung und Ausführung, Erstellung und Änderung, Unterstützung und Integration sowie seines Engagements und seines Geschäftsmodells als führend bezeichnet.

"Die von der Everest Group durchgeführte Analyse und Positionierung von IPsoft als führender Anbieter von IT-Betriebsautomatisierung bekräftigt die Ausgereiftheit und das Kaliber der Autonomics-Lösungen und des Mehrwertes, der seit unseren Anfängen von unseren Kunden realisiert wurde?, sagte Chetan Dube, CEO von IPsoft. "Während wir mit IPcenter und Amelia unsere Autonomics und kognitiven Fähigkeiten weiter verbessern, lotet IPsoft weiterhin die Grenzen bei der Weiterentwicklung von bahnbrechenden Lösungen mit Artificial Intelligence (AI) für unsere Kunden aus, indem wir ihnen helfen, durch verstärkte operationelle Effizienzen einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.?

"Die Automatisierung ist eine wahrhaft störende Kraft in der IT-Welt der Unternehmen von heute. IPsoft ist ein Vorreiter im Bereich der Automatisierung des IT-Betriebs und hat sich durch seine groß angelegten Automatisierungsbereitstellungen im Laufe der Jahre eine starke Position im Bewusstsein der Unternehmen aufgebaut. Kunden schätzen die von IPcenter angebotene riesige Sammlung an vorgefertigten Automatisierungen sowie die Tatsache, dass der Schwerpunkt von IPsoft auf der Herausstellung einer handfesten Kapitalrendite durch ein robustes geschäftswertorientiertes Geschäftsmodell liegt?, sagte Chirajeet Sengupta, Partner bei der Everest Group.

Über IPsoft

IPsoft automatisiert IT- und Geschäftsprozesse für Unternehmen in den verschiedensten Industrien durch den Einsatz von Digital Labor. Durch sein Portfolio von weltweit führenden autonomischen und kognitiven Lösungen bietet das Unternehmen Dienstleistungen, die seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil sichern. Über den Firmensitz in New York City und Niederlassungen in 18 Ländern in aller Welt betreut IPsoft mehr als 500 der weltweit führendsten Marken direkt sowie mehr als die Hälfte der größten IT-Service-Provider. Um mehr über IPsoft-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ipsoft.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170531006540/de/

Contacts:

Medien:

Finn Partners for IPsoft

Erica McDonald, 646-202-9784

Erica.McDonald@finnpartners.com