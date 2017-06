Internationales Auftragsforschungsinstitut setzt seine globalen Konferenzen und Vorträge im Juni fort

SynteractHCR, ein internationales Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit Komplettservice, wird im Juni an verschiedenen Biotech- und Pharmakonferenzen rund um den Globus teilnehmen. Die Konferenzen umfassen die Jahrestagung 2017 der "American Society of Clinical Oncology" (ASCO) vom 2. bis 6. Juni, die Jahrestagung 2017 der "Pharmaceutical Contract Management Group" (PCMG) vom 7. bis 9. Juni, die 53. Jahrestagung 2017 der "Drug Information Association" (DIA) vom 18. bis 22. Juni, die "BIO International Convention" 2017 vom 19. bis 22. Juni, den Workshop "The Development of Medicines: Comparing Research on Young and Older People" am 26. Juni, sowie "Outsourcing in Clinical Trials" (OCT) GB und Irland vom 28. bis 29. Juni.

ASCO 2017 bringt mehr als 30.000 Onkologie-Experten aus der ganzen Welt zusammen, um die neuesten Technologien und Therapien im Bereich Krebs zu diskutieren. SynteractHCRs Vice President für strategische Entwicklung Etienne Drouet wird an der Fünf-Tage-Veranstaltung in Chicago teilnehmen, um über die neuesten Behandlungen und die Erfahrung des Unternehmens in der Onkologie und der Medikamentenentwicklung im Bereich Immuntherapie zu sprechen.

Das SynteractHCR-Team wird dann nach Dänemark reisen, um an der PCMG Jahreskonferenz, der wichtigsten Veranstaltung für Outsourcing-Experten im Bereich klinische Entwicklung, teilzunehmen.

Auf der DIA 2017 in Chicago wird SynteractHCR am Stand Nr. 2022 ausstellen. DIA ist die älteste Veranstaltung in der Life Sciences-Industrie und begrüßt 2017 mehr als 8.000 Fachleute aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und medizinische Produkte. SynteractHCRs operative Führungsriege und Rekrutierungsspezialisten stehen zur Verfügung, um die Fähigkeiten, die das Auftragsforschungsinstitut der Branche bietet, und globale Karrierechancen im Unternehmen zu erörtern.

Mathew Lampshere, Senior Director, Contract Services, wird die "Best Practice Indemnification Provisions" (bewährte Verfahren der Entschädigungsbestimmungen) am Montag, 19. Juni um 14:30 Uhr auf der BIO 2017 International Convention in San Diego präsentieren. Mehr als 16.000 Biotech- und Pharma-Experten sollen an der Tagung teilnehmen, die von der Biotechnology Innovation Organization (BIO) organisiert wird.

Dr. Martine Dehlinger-Kremer, Global Vice President für medizinische und regulatorische Angelegenheiten, ist Co-Vorsitzende der Eröffnungssitzung von "The Development of Medicines: Comparing Research on Young and Older People" zum Thema "Ethical & Regulatory Considerations" (Ethische und regulatorische Überlegungen) am Montag, 26. Juni, um 9:05 Uhr. Der eintägige, von den Children's Medicines Geriatric Medicines Working Parties (Arbeitsausschüsse für Kinder- und Altersheilkunde) des European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP) organisierte Workshop findet im University College London statt.

SynteractHCR wird den Konferenzplan für Juni mit der OCT GB und Irland in London abschließen. Am Mittwoch, den 28. Juni um 9:45 Uhr präsentiert SynteractHCRs Leiter für regulatorische Angelegenheiten, Dr. Ludwig Baumann, "The New EU Clinical Trials Regulation: As it Becomes the Law in 2018, Are You Prepared for its Impact to Drug Development in the EU?" (Die neuen EU-Vorschriften bezüglich klinischen Studien: Sind Sie auf die Auswirkungen auf die Medikamentenentwicklung in der EU vorbereitet, wenn sie zum Gesetz werden?) Er wird die Vorteile der neuen EU-Vorschriften bezüglich klinischer Studien und die Auswirkung, die diese auf die Sponsoren haben werden, besprechen. SynteractHCR wird auch während der Konferenz am Stand Nr. 19 ausstellen.

Teilnehmer, die für die jeweiligen Veranstaltungen einen Termin mit den Mitarbeitern von SynteractHCR vereinbaren möchten, sollten sich mit dem Chief Commercial Officer Matt Smith unter der Rufnummer 760-268-8200 oder per E-Mail matt.smith@synteracthcr.com in Verbindung setzen.

Den vollständigen Zeitplan von SynteractHCR finden Sie unter Events. Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter, um Live-Updates während den Konferenzen zu erhalten.

Über SynteractHCR

SynteractHCR ist ein Auftragsforschungsinstitut mit Komplettservice, das auf eine Erfolgsbilanz von zwei Jahrzehnten zurückblicken kann, in denen es Unternehmen in der Biotechnologiebranche sowie Hersteller medizinischer Geräte und Pharmaunternehmen in allen Phasen der klinischen Entwicklung unterstützt hat. SynteractHCR hat in 60 Ländern auf sechs Kontinenten Phase-I-IV-Studien durchgeführt, im Rahmen derer die Firma ihre fachlichen Kompetenzen in zahlreichen therapeutischen Bereichen anbietet, insbesondere in den Bereichen Onkologie, Immuntherapie, ZNS, Infektionskrankheiten, Endokrinologie, kardiovaskuläre und respiratorische Erkrankungen sowie bei anderen Indikationen. Mit seiner Philosophie "Gemeinsame Arbeit gemeinsame Vision" bietet SynteractHCR gemeinschaftliche, kosteneffiziente und individuelle Dienstleistungen und gewährleistet die zeitgerechte Bereitstellung hochwertiger Daten, um Patienten zukunftsgerichtete Therapien anbieten zu können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170531006553/de/

Contacts:

SynteractHCR

Nikki Sachman, 760-230-2424

nikki@clearpointagency.com