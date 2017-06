Sauberer, sozial gerechter und wettbewerbsfähig soll Mobilität in der EU werden. Dazu hat die EU-Kommission am gestrigen Mittwoch ihre neue Mobilitätsstrategie "Europa in Bewegung" mit insgesamt acht Legislativvorschlägen speziell zum Thema Verkehr vorgestellt. Bildquelle: Shutterstock.com Unter anderem schlägt sie eine gerechtere, umweltfreundlichere...

Den vollständigen Artikel lesen ...