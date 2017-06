Sie waren allerdings nur in Hamburg und München wirklich relevant. In Frankfurt und Köln vervollständigten sie lediglich das Angebot, während sie in Berlin indes völlig fehlten. In der Regel wurde das Geschehen von chilenischen und südafrikanischen Crimson Seedless und Thompson Seedless beherrscht. Erste ägyptische Prime Seedless sowie brasilianische...

Den vollständigen Artikel lesen ...