The Body Shop ruft die UN auf, jahrzehntelangem Tierleid endgültig ein Ende zu setzen



The Body Shop startet heute eine neue Kampagne, die bis 2020 ein weltweites Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken durchsetzen will. Dies würde die Kosmetikindustrie revolutionieren und Millionen von Tieren auf der Welt schützen. Gemeinsam mit Cruelty Free International, der führenden Non-Profit-Organisation im Kampf gegen Tierversuche, wird The Body Shop den Vereinten Nationen eine Petition vorlegen. Ziel ist, dass die Vereinten Nationen eine internationale Konvention erlassen, die Tierversuche zu kosmetischen Zwecken verbietet.



Nach wie vor können Tierversuche in weiten Teilen der Welt nicht ausgeschlossen werden. In mehr als 80 Prozent der Länder gibt es bislang keine gesetzlichen Regelungen, die Tierversuche für Kosmetika verbieten. Und dies, obwohl in den meisten Staaten keine Tierversuche vorgeschrieben sind, es zuverlässige alternative Testmethoden gibt und Kosmetikunternehmen wie The Body Shop innovative und effektive tierfreundliche Inhaltsstoffe verwenden. Schätzungen von Cruelty Free International zufolge werden jedes Jahr immer noch 500.000 Tiere zu Versuchen in der Kosmetikindustrie herangezogen.



Gegenwärtig gleichen die weltweit geltenden Tierversuchsregelungen für Kosmetika einem Flickenteppich. Dies macht es den Verbrauchern schwer, sich zu informieren. Es ist zudem nie nachgewiesen worden, dass herkömmliche Tierversuche sinnvoll sind, um die Sicherheit von kosmetischen Produkten und Inhaltsstoffen zu belegen. Moderne Alternativmethoden, wie zum Beispiel künstlich hergestellte menschliche Haut, sind heute meist ebenso effektiv wie die Tierversuche, die sie ersetzen, und werden von den Behörden anerkannt.



Jessie Macneil-Brown, Senior Manager International Campaigns and Corporate Responsibility, The Body Shop, sagt: "The Body Shop ist der festen Überzeugung, dass kein Tier für kosmetische Produkte leiden soll. Wir glauben, dass Tierversuche für Produkte und Inhaltsstoffe überholt, grausam und überflüssig sind. Daher starten wir gemeinsam mit Cruelty Free International die größte Kampagne, die es jemals gegeben hat, mit dem ehrgeizigen Ziel, ein weltweites Verbot von Tierversuchen für kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe durchzusetzen."



"Diese Kampagne führt zu Ende, was wir in den 1980er-Jahren begonnen haben. Wir rufen alle Menschen, denen Tierschutz am Herzen liegt, auf der ganzen Welt dazu auf, sich der Kampagne anzuschließen und die Petition zu unterzeichnen. Unser Ziel ist, acht Millionen Unterschriften zu sammeln. Die Petition werden wir den Vereinten Nationen übergeben, um den Erlass eines globalen Verbotes von Tierversuchen für kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe zu erreichen."



Michelle Thew, CEO of Cruelty Free International, bestätigt: "Die Verbraucher sind sehr verunsichert, wenn es um Tierversuche geht. Überall auf der Welt wollen die Menschen, dass diese grausame Praxis endlich aufhört. Gleichzeitig ist die aktuelle Gesetzgebung ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Regelungen - mit einigen sehr großen Lücken. Während immer mehr Länder tierfreundliche Sicherheitstests vorschreiben und viele Staaten Maßnahmen für ein Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken treffen, gibt es dennoch noch viel zu tun. Dort, wo Tierversuche für Produkte und Inhaltsstoffe noch erlaubt sind, wird von den meisten Ländern noch nicht einmal verlangt, dass die Testdaten der Öffentlichkeit oder den Behörden bereitgestellt werden. Aus diesem Grund ist es extrem schwierig, mit Sicherheit zu sagen, wie verbreitet Tierversuche noch sind. Da in 80 Prozent der Länder auf der Welt Tierversuche für Kosmetika erlaubt sind, ist ein globales Verbot der einzige Weg, wie wir endgültig verhindern können, dass Tiere leiden müssen."



Die neue Kampagne von The Body Shop und Cruelty Free International fordert ein internationales Verbot, das Tierversuchen für kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe überall auf der Welt für immer ein Ende setzt. Mit der größten Kampagne, die es je gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken gegeben hat, sollen weltweit acht Millionen Menschen aufgerufen werden, eine Petition zu unterzeichnen. Mit dieser Petition werden die Vereinten Nationen zum Erlass einer internationalen Konvention aufgefordert, die diese Praxis endgültig stoppt. Die Petition kann online oder in jedem The Body Shop Geschäft weltweit unterzeichnet werden. Verbraucher werden gebeten, in den sozialen Medien unter ForeverAgainstAnimalTesting auf die Kampagne aufmerksam zu machen.



The Body Shop setzt sich seit 1989 als erstes globales Kosmetikunternehmen aktiv für ein Verbot von Tierversuchen in der Kosmetikindustrie ein. Damit ist The Body Shop Wegbereiter des europaweiten Verbotes im Jahr 2013.



Cruelty Free International arbeitet als führende Tierschutzorganisation daran, eine Welt zu erschaffen, in der Tierversuche von niemandem mehr gewünscht oder als notwendig erachtet werden.



