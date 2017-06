Jean-Claude Juncker findet entschiedene Worte für Trump. Sollte der US-Präsident den Pariser Klimapakt aufkündigen wollen, sei es die Pflicht Europas sich dagegen auszusprechen. Vereinbarungen seien keine "Fake News".

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, das Pariser Klimaabkommen aufzukündigen. "Ich bin ein Transatlantiker. Aber wenn der amerikanische Präsident in den nächsten Stunden oder Tagen sagen würde, er will aus dem Pariser Abkommen aussteigen, dann ist es die Pflicht Europas zu sagen: So geht das nicht", sagte Juncker am Mittwochabend bei einer Diskussionsveranstaltung der Bundesvereinigung der Arbeitgeber und der Schwarzkopf-Stiftung in Berlin.

In den USA hatten sich zuvor Anzeichen verdichtet, dass Trump das Klimaschutzabkommen aufkündigen will. Berichte, wonach die Entscheidung bereits getroffen sei, wurden aber nicht bestätigt. Trump kündigte an, seine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben zu wollen.

Juncker rief die Gefahren des Klimawandels in Erinnerung. "Da geht es nicht nur um die Zukunft der europäischen Menschheit, es geht ...

