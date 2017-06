HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Flüchtlingspolitik:

"Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik lässt sich momentan am ehesten mit Politikern machen, die ein paar Etagen tiefer sitzen: mit den Bürgermeistern europäischer Städte. Die können zwar nicht gegen ihren Staat, aber an ihm vorbei regieren. Viele haben freiwillig mehr Flüchtlinge aufgenommen, als der Staat ihnen zugewiesen hatte. Die Bürgermeister von Malmö und Barcelona etwa. Kommende Woche treffen sie sich zu einer Konferenz in Danzig. Sie wollen dort eine Politik bewerben, die keine Quoten braucht: Europas Städte sollen Flüchtlinge nicht mehr aufgedrückt bekommen, sie sollen sich um sie bewerben - und gleichzeitig erklären, wie sie die Menschen versorgen und in Jobs bringen wollen. Ist ihr Plan überzeugend, bekommen sie Geld, direkt von der EU. Das ist kein Ersatz für die gescheiterte Quote. Aber ein Anfang."/zz/DP/jha

