FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Trump/Kündigung des Klimavertrags:

"Die anderen Staats- und Regierungschefs der G7 haben es versucht, Teile der US-Industrie auch. Es hat nichts genützt. US-Präsident Donald Trump will aus dem internationalen Klimaschutz aussteigen. Die Argumente für das CO2-Sparen, die sie vortrugen, drangen nicht zu ihm durch. Trump will Amerika wieder groß machen - mit Methoden aus dem vergangenen Jahrhundert. Dass das nicht funktionieren wird, kümmert ihn nicht. Es scheint, der Mann lebt auf einem anderen Planeten. Noch ist offen, ob Trump "nur" den Paris-Vertrag in die Tonne tritt oder ganz aus dem UN-Klimaprozess aussteigt. Ersteres wäre fatal genug, weil es die zuletzt auf dem Verhandlungsparkett so erfolgreiche Klimaallianz der beiden Einheizer China und USA zerstörte. Allerdings würde es vier Jahre dauern, bis der Austritt wirksam würde. Dann könnte ein neuer Präsident alles wieder rückgängig machen. Nun muss man hoffen, dass die alte Vorreiterin EU und China mit anderen den US-Absturz durch neue Klimaallianzen auffangen."/zz/DP/jha

