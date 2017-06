FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Reflexionspapier/EU-Kommission:

"Es ist das gute Recht der Kommission, sich über die Weiterentwicklung des Euroraums Gedanken zu machen. Was ihr Papier aber so unglaubwürdig macht, ist der Mangel an Selbstreflexion. Die Währungsunion könnte schon jetzt besser funktionieren, wenn die EU-Behörde die bestehenden Regeln durchsetzte. Und bevor sich die EU neue Institutionen ausdenkt, sollte sie erst einmal den in der Eurokrise entstandenen Regelwust beseitigen, der die schönen Namen "Two-Pack", "Six-Pack" und "Europäisches Semester" trägt. Dazu steht in dem Papier nichts."/zz/DP/jha

