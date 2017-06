FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 1. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 USA: Rede von Fed's Williams in Seoul 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 07:45 CH: BIP Q1/17 07:30 A: Voestalpine Jahreszahlen 08:00 D: Großhandelsumsatz Q1/17 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 10:00 D: VDMA Auftragseingang 04/17 10:00 D: Bechtle Hauptversammlung, Heilbronn 10:00 D: Nemetschek Hauptversammlung, München 10:00 A: Voestalpine Bilanz-Pk, Wien 10:00 D: Salzgitter Hauptversammlung, Braunschweig 10:00 D: Wüstenrot & Württembergische Hauptversammlung, Ludwigsburg 10:00 D: Freenet Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: LPKF Hauptversammlung, Hannover 10:00 I: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 11:30 D: Fielmann Hauptversammlung, Hamburg 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 05717 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/17 (2. Veröffentlichung) 15:30 F: Orange Hauptversammlung 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 05/17 16:00 USA: Bauausgaben 04/17 17:00 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 19:30 GB: Evonik - Strategie Update von Konzernchef Christian Kullmann bei IR-Veranstaltung in London TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE USA: Broadcom Q2-Zahlen USA: Pkw-Absatz 05/17 SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Pressegespräch Logistikverband BGL zu Schadensersatzforderungen gegen das von der EU festgestellte Preis-Kartell von LKW-Herstellern CHN: Abschluss Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin 09:30 Gespräch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Li 10:00 Vertragsunterzeichnungen anschließend Pk Merkel und Li D: Deutscher Immobilientag 3.0 des Immobilienverbandes IVD (bis 02.06.) Mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Bundesbauministerin Barbara Hendricks (beide SPD D: Europäische Biomethan-Konferenz der Deutschen Energie-Agentur (dena) u.a. zur Förderung erneuerbarer Energien, Entwicklungen im internationalen Handel von Biomethan und Technologieentwicklungen RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 03.06.)

