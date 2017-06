Der MDAX ist der heimliche Börsenstar in Deutschland. Während der DAX einige Umwege zum neuen Rekord nahm, sieht die Entwicklung des MDAX in den letzten fünf Jahren deutlich besser aus. Daher verwundert es nicht, dass Investoren in Deutschland gerne in der zweiten Börsenliga, also dem Tec- oder MDAX zuschlagen. Zuletzt griff Warren Buffett bei Lanxess zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...