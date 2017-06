=== *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Wien), Linz *** 07:45 CH/BIP 1Q *** 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. Abstimmung zu Bund-Länder-Finanzen sowie zum Betriebsrentenstärkungsgesetz, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,2 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 1. Veröff.: 54,0 zuvor: 55,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,4 1. Veröff.: 59,4 zuvor: 58,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 56,7 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April 10:00 DE/Bechtle AG, HV, Heilbronn 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV, Ludwigsburg 10:00 DE/Nemetschek SE, HV, München 10:00 DE/Freenet AG, HV, Hamburg *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 56,5 zuvor: 57,3 *** 10:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Chinas Ministerpräsident Li, Berlin 11:00 DE/Salzgitter AG, HV, Braunschweig 11:30 DE/Fielmann AG, HV, Hamburg 14:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 238.000 zuvor: 234.000 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit den Regierungschefs der Länder, anschließend PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,8 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 54,8 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:30 EU/Gipfeltreffen EU-China (bis 2.6.), Brüssel *** - US/Kfz-Absatz Mai ===

June 01, 2017 00:01 ET (04:01 GMT)

