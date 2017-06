Der niedrige Ölpreis und politische Misswirtschaft haben das südamerikanische Land in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Mit in die Tiefe gerissen wurde die heimische Währung. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Inmitten der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela hat die Notenbank die Landeswährung Bolívar um 64 Prozent abgewertet. Bei einer Devisenversteigerung in der vergangenen Woche sei ein Preis von 2010 Bolívar pro US-Dollar erzielt worden, ...

