The following instruments on XETRA do have their first trading day

01.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am

01.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0243806 INTL FIN. CORP. 17/27 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2AAPM7 BERLIN, LAND LSA17/37A495 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAT8 DZ BANK IS.A759 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAU6 DZ BANK IS.A760 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRF4 DZ BANK CLN E.9303 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRG2 DZ BANK CLN E.9304 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRH0 DZ BANK CLN E.9305 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRJ6 DZ BANK CLN E.9306 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRK4 DZ BANK CLN E.9307 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRL2 DZ BANK CLN E.9308 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRM0 DZ BANK CLN E.9309 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRN8 DZ BANK CLN E.9310 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0K0E7 DEKA STUFENZINS ANL 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2LE0 LB.HESS.-THR. IHS 17/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QT3 LB.HESS.THR.CARRARA06B/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QU1 LB.HESS.THR.CARRARA06C/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUM8 LBBW STUFENZINS 17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUP1 LBBW STUFENZINS 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DVL8 LBBW MTN 17/22 BD02 BON EUR N

CA WLJ1 XFRA DE000NWB17W8 NRW.BANK IS.A.17W 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013260361 BPCE SFH 17-29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013260379 CASINO 17/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US278642AR47 EBAY 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US278642AS20 EBAY 17/23 BD02 BON USD N