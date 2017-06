FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

S00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.029 EUR

0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA

6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.057 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.054 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.009 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK HLDG CO. DL 3,33 0.214 EUR

2JI XFRA CNE1000023B0 BANK OF JINZHOU H YC 1 0.020 EUR

PFH XFRA GB00BM4NV504 PATISSER.HLDGS (WI) LS-01 0.014 EUR

7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP 0.762 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.009 EUR

KYL XFRA BMG524181036 KERRY LOG.NETWORK HD-,50 0.014 EUR

XFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTN

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.294 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.015 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.054 EUR

2V3 XFRA KYG939541085 VPOWER GR.INT.HLDGS.HD-,1 0.003 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.073 EUR

94C XFRA CNE100001T80 CGN POWER CO.LTD H 0.007 EUR

DF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.151 EUR

RW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.017 EUR

20V XFRA US6350171061 NATL BEVERAGE DL-,01 1.338 EUR

6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.039 EUR

G9KA XFRA GB00BZ0XJR39 GREAT PORTLD EST. LS-,131 0.073 EUR