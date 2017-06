FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KLN XFRA KYG5257K1076 KINGB.LAMINATES H. HD-,10 0.056 EUR

KGZ XFRA KYG525621408 KINGB.CHEM.HLDGS HD-,10 0.114 EUR

GBH XFRA KYG398141013 GOODBABY INTL HLDGS HD-01 0.006 EUR

G7E XFRA KYG3958R1092 GOLDEN EAGLE R.GRP HD-,10 0.013 EUR

XGH XFRA KYG3066L1014 ENN ENERGY HLDGS HD-,10 0.095 EUR

47C XFRA KYG2112H1065 CHINA AOYUAN PROP. HD-,01 0.020 EUR

FU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.003 EUR

GUE XFRA HK0000065869 GUOTAI JUNAN INTL. 0.005 EUR

D2T XFRA GB00B126KH97 DEBENHAMS PLC LS-,0001 0.012 EUR

MPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 0.023 EUR

MA6 XFRA GB0031274896 MARKS SPENCER GRP LS-,25 0.136 EUR

TWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.105 EUR

M8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.072 EUR

HLQ1 XFRA DE000HLB88G7 LB.HESS.-THR. GEN.06/21 5.220 %

PNE3 XFRA DE000A0JBPG2 PNE WIND AG NA O.N. 0.120 EUR

V6C XFRA DE0007846867 VISCOM AG O.N. 0.450 EUR

SHF XFRA DE0007203705 SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. 0.390 EUR

MNV6 XFRA DE0006553464 MAINOVA AG O.N. 10.840 EUR

KU2 XFRA DE0006204407 KUKA AG 0.500 EUR

GFT XFRA DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE 0.300 EUR

EUZ XFRA DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 0.660 EUR

ARL XFRA DE0005408116 AAREAL BANK AG 2.000 EUR

CEV XFRA DE0005407506 CENTROTEC SUSTAINABLE O.N 0.300 EUR

CWC XFRA DE0005403901 CEWE STIFT.KGAA O.N. 1.800 EUR

SHZH XFRA CNE100000478 SHENZHEN EXPRESSWAY H YC1 0.029 EUR

HP6H XFRA CNE1000003C0 HARBIN ELECTRIC CO.H YC 1 0.004 EUR

BJ3 XFRA CNE100000262 BEIJING NORTH STAR -H-YC1 0.008 EUR

83S XFRA GB00BNGWY422 SSP GROUP PLC (WI) LS-,01 0.037 EUR

CVNA XFRA CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 33.056 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.212 EUR

GIO XFRA BMG6901M1010 GIORDANO INTL HD-,05 0.017 EUR

CSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.086 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.143 EUR

05M XFRA KYG2743Y1061 DALI FOODS GROUP HD -,01 0.021 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.062 EUR