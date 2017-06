Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GRIECHENLAND - Die Europäer diskutieren neue Maßnahmen, um die marode griechische Wirtschaft anzukurbeln. Das soll den Internationalen Währungsfonds sowohl von seinen pessimistischen Prognosen als auch von Forderungen nach Schuldenerleichterungen abbringen. (Handelsblatt S. 8)

BUND-LÄNDER-FINANZEN -- Im Streit um die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen wirft Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) der großen Mehrheit im Bundestag und den Ländern eine "indiskutable" Regelung vor. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Lammert: "Dass die umfangreiche geplante Neuregelung verfassungswidrig sei, behaupte ich nicht, aber offenbar geht es nur auf dem Weg einer Serie von Verfassungsänderungen, die ich für formal grenzwertig, um nicht zu sagen indiskutabel halte, und die in der Sache höchst problematisch ist." Die am Donnerstag und Freitag im Bundestag und im Bundesrat zur Abstimmung stehenden umfangreichen Gesetzespakete samt Grundgesetzänderungen "befördern eine Entwicklung hin zum Zentralstaat", sagte Lammert. (RND)

BUND-LÄNDER-FINANZEN - Die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist eines der wichtigsten Reformvorhaben dieser Wahlperiode. Doch das Gesetzespaket enthält auch einen Grundgesetzverstoß. Bundestag und Bundesrat sollen trotzdem zustimmen. Es bleibt die Frage, ob der Bundespräsident folgen wird. (Handelsblatt S. 10)

STEUERN - Die SPD wird nach den Worten ihres neuen Generalsekretärs Hubertus Heil im Wahlprogramm keine allgemeinen Steuersenkungen in Aussicht stellen. "Wir wollen Spielräume nutzen, um gezielt bei unteren und mittleren Einkommen zu entlasten", sagte Heil. Dabei handle es sich um eine Frage der Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Vernunft. Die SPD werde aber "mit Sicherheit keine allgemeinen Steuersenkungen für alle versprechen". Dies wäre nicht verantwortlich, auch weil der Staat massiv in Bildung und Infrastruktur investieren müsse. Das entsprechende Konzept werde die SPD in den nächsten Wochen vorlegen. (Funke Mediengruppe)

US-AUßENPOLITIK -- Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat deutliche Kritik an der Außenpolitik der US-Regierung von Präsident Donald Trump geübt. "Vieles erscheint noch zufällig in der gegenwärtigen US-Außenpolitik. Es fehlt eine Linie, es fehlt ein roter Faden, es fehlen Orientierungspunkte", sagte Steinmeier dem General-Anzeiger. Er forderte Trump insbesondere auf, klarzustellen, "wo Deutschland und Europa in der amerikanischen Prioritätenliste stehen". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte kurz nach dem Gipfel der sieben führenden Industriestaaten (G7) am Wochenende festgestellt: "Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei." Die Europäer müssten nun ihr Schicksal wirklich "in die eigene Hand nehmen". (General-Anzeiger)

ITALIEN - Die Banca Popolare di Vicenza und die Veneto Banca liegen auf der Intensivstation - und ihre Rettung ist in weite Ferne gerückt. Anders sieht es bei der Krisenbank Monte dei Paschi aus: Hier geht es laut römischen Finanzkreisen nur noch um Tage, bis sich EU-Kommission, Europäische Zentralbank und italienisches Finanzministerium auf einen Rettungsplan geeinigt haben. (Handelsblatt S. 30)

INTERNET - Facebook, Twitter und You-Tube schaffen es in Europa nicht, binnen 24 Stunden alle Einträge zu löschen, die illegale Hetzbotschaften enthalten. Das ist das Ergebnis einer Studie der Europäischen Kommission, die am heutigen Donnerstag vorgelegt werden soll. Demnach wurden nur knapp sechs von zehn gemeldeten Einträgen überhaupt entfernt. 40,8 Prozent der gemeldeten Einträge blieben weiter online. (Welt S. 9)

EZB - Bei all den vielen Programmen, mit denen die Europäische Zentralbank (EZB) die Gemeinschaftswährung retten will, kann man schon mal den Überblick verlieren. Nach Berechnungen der Welt summiert sich die Summe, für die Deutschland Stand Ende April allein aus den gesammelten Anleihekaufprogrammen haften muss, auf 155,5 Milliarden Euro. Doch dabei dürfte es nicht bleiben. Derzeit kauft die EZB bis mindestens Ende Dezember Anleihen im Umfang von 60 Milliarden Euro monatlich hinzu. Damit wächst auch die Haftungssumme für Deutschland stetig weiter. (Welt S. 13)

ZINSEN - Langsam, aber sicher stellen sich die Investoren auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik in der Euro-Zone ein. Auch wenn es bis zur Zinswende noch dauern mag, wächst die Angst vor gefährlichen Verwerfungen an den Märkten. (Handelsblatt S. 28)

MAUT - Nationale Mautsysteme in der Europäischen Union sollen nach Plänen der EU-Kommission an die gefahrenen Kilometer gekoppelt werden und nicht wie in Deutschland vorgesehen an bestimmte Zeiträume. Die Brüsseler Behörde schlug am Mittwoch vor, dass zeitabhängige Abgaben für Pkw nach 2027 eingestellt werden. Damit droht Deutschland schon wenige Jahre nach der Einführung ein Systemwechsel. (SZ S. 21/FAZ S. 17)

