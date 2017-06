Der amerikanische Einzelhandelskonzern The Buckle Inc. (ISIN: US1184401065, NYSE: BKE) schüttet unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 1,00 US-Dollar Dividende. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 6,02 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 16,60 US-Dollar (Stand: 31. Mai 2017). Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 26. Juli 2017 ...

