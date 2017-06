Vaduz (awp) - Bei der VP Bank kommt es zu Veränderungen in der Gruppenleitung. Chief Operating Officer (COO) Martin C. Beinhoff verlässt per Ende Juni die Bankengruppe. In dieser Funktion zeichnete er für die Bereiche Group Credit, Group Operations und Group Information Technology sowie für die Digitalisierungsoffensive ...

