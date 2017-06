DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Industrie in China ist im Mai erstmals seit fast einem Jahr geschrumpft. Der von Caixin und Markit erhobene chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank im vergangenen Monat auf 49,6 Punkte von 50,3 Punkten im April. Damit ging die Produktionstätigkeit erstmals in elf Monaten zurück. Ein Stand oberhalb von 50 Punkten zeigt ein Wachstum an, ein Stand darunter signalisiert einen Abschwung. "Chinas verarbeitende Industrie ist im Mai unter größeren Druck geraten und die Wirtschaft ist klar auf einem Abwärtspfad", sagte Zhengsheng Zhong, Ökonom bei CEBM Group. Die Subindizes für Investitionskosten und Erzeugerpreise seien erstmals seit Juni 2016 bzw. Februar 2016 in den kontraktiven Bereich abgerutscht. Der zuvor veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der staatlichen Unternehmen ein größeres Gewicht gibt, lag im Mai unverändert bei 51,2 Punkten. Der Index, der auf Daten des Nationalen Statistikbüro basiert, übertraf damit die Markterwartungen und liegt seit zehn Monaten in Folge über der Expansionsschwelle von 50 Punkten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Wien), Linz

10:00 DE/Bechtle AG, HV, Heilbronn

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV, Ludwigsburg

10:00 DE/Nemetschek SE, HV, München

10:00 DE/Freenet AG, HV, Hamburg

11:00 DE/Salzgitter AG, HV, Braunschweig

11:30 DE/Fielmann AG, HV, Hamburg

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Telekom 0,60 EUR Kuka 0,50 EUR Cewe Stiftung 1,80 EUR Aareal Bank 2,00 EUR Eckert & Ziegler 0,66 EUR GFT Technologies 0,30 EUR SNP Schneider Neureither 0,39 EUR Viscom 0,45 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 56,0 zuvor: 56,2 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 1. Veröff.: 54,0 zuvor: 55,1 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,4 1. Veröff.: 59,4 zuvor: 58,2 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 56,7 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 56,5 zuvor: 57,3 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 238.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,8 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 54,8 Punkte 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR, davon neue 0,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2021 3,45-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 Auktion 1,00-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 7,5 bis 8,5 Mrd EUR, davon 1,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2027 5,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2032 1,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2039 11:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 2,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.412,60 0,06% Nikkei-225 19.875,84 1,15% Schanghai-Composite 3.102,63 -0,47% DAX 12.615,06 +0,13% DAX-Future 12.635,00 +0,43% XDAX 12.638,13 +0,43% MDAX 25.128,46 -0,40% TecDAX 2.289,26 +0,21% EuroStoxx50 3.554,59 -0,19% Stoxx50 3.219,26 -0,04% Dow-Jones 21.008,65 -0,10% S&P-500-Index 2.411,80 -0,05% Nasdaq-Comp. 6.198,52 -0,08% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,15 -26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An Europas Börsen zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Die Korrektur des Chicago-Einkaufsmanagerindex am Mittwochabend könnte leicht stützen. Irrtümlich war zunächst ein schwächerer Index für Mai vermeldet worden, dieser wurde dann aber nach Börsenschluss in Europa nach oben korrigiert. Insgesamt dürfte das Aufwärtspotenzial an den Märkten aber begrenzt sein. Der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex ist im Mai unter die Expansionsschwelle gefallen. Die Daten unterstreichen, dass derzeit nicht alles in der Weltwirtschaft rund läuft. Am Vormittag werden Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone bekannt gegeben. Dabei handelt es sich aber vornehmlich um Zweitveröffentlichungen.

Rückblick: Knapp behauptet - Nachdem die Indizes über weite Strecken kräftiger im Plus notierten, setzte am Nachmittag Ernüchterung ein. Ein - wie sich erst später herausstellte - fälschlicherweise als schwächer gemeldeter Chicago-Einkaufsmanagerindex aus den USA drückte auf die Stimmung. Die Verbraucherpreise aus Europa, die etwas weniger gestiegen waren als erwartet, setzten derweil keine Akzente. Im Blick standen Eon mit einem Plus von 2,9 Prozent. Laut Medienberichten soll die finnische Fortum mit Eon über deren Anteil von 47 Prozent an Uniper Gespräche führen. Fortum wird schon länger ein Interesse an Uniper nachgesagt. Uniper stiegen um 4,1 Prozent, phasenweis noch deutlich stärker. Ericsson zogen um 4,5 Prozent an. Positiv wurde gewertet, dass der aktivistische Investor Cevian sich mit rund einer Milliarde Dollar an Ericsson beteiligt hat. Unter die Räder kamen die Minenwerte, belastet von weiter nachgebenden Eisenerzpreise, die als Signal für eine schwächere Nachfrage interpretiert wurden. Der Sektorindex gab um 2,1 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Deutsche Bank schlossen mit einem Minus von 3,5 Prozent. Auf die Aktie drückten Aussagen von JP Morgan. Die US-Bank hatte von einem 15 Prozent schwächeren Handelsgeschäft berichtet, worauf Bankenaktien in den USA unter Druck gerieten. Commerzbank legten um 1,4 Prozent zu, etwas gestützt davon, dass die UBS die Aktie zum Kauf empfohlen hatte. Metro fielen nach dem Zweitquartalsbericht um 2,6 Prozent. Analysten kritisierten, dass die Zahlen schwer vergleichbar seien mit dem Vorjahr und das operative Ergebnis ohne einen Sonderertrag negativ gewesen wäre. Im TecDAX gewannen SMA Solar 4,8 Prozent, nachdem eine Partnerschaft zur Direktvermarktung von Solarstrom mit MVV Energie bekanntgegeben wurde.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) +0,2% auf 12.638 Punkte

Nachrichten gab es nur in der dritten Reihe. Wüstenrot & Württembergische prüft "Optionen" für die Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank. Dazu könne auch ein Verkauf gehören, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie legte bei Lang & Schwarz bei geringen Umsätzen um 0,3 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die US-Börsen starteten zwar mit kleinen Gewinnen, fielen dann aber in negatives Terrain, als zunächst irrtümlich ein enttäuschender Chicago-Einkaufsmanagerindex gemeldet wurde. Sie erholten sich aber auch dann nicht, als die Vereinigung der Einkaufsmanager ihre Angaben korrigierte: Der Index war demnach im Mai nicht gefallen, sondern überraschend auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen. Auch der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank brachte keine Wende. Beobachter stuften den Tenor des Beige Book insgesamt als optimistisch ein. Einer Zinserhöhung im Juni dürfte daher nichts mehr im Wege stehen. Bankenwerte standen unter Druck, nachdem JP Morgan von einem schwächeren Eigenhandel berichtet hatte. JPM fielen um 2,1 und Goldman Sachs um 3,3 Prozent. Der neuerliche Rückgang der Ölpreise belastete die Aktien des Sektors. Für Exxon ging es um 0,7 Prozent abwärts, Chevron büßten 0,6 Prozent ein. Die Aktie von Chesapeake Energy gab um 0,8 Prozent nach.

Staatsanleihen waren trotz der Verluste am Aktienmarkt und angesichts der intakten Zinserhöhungserwartung kaum gefragt. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 2,21 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.08 Uhr EUR/USD 1,1240 -0,0% 1,1243 1,1243 EUR/JPY 124,78 +0,1% 124,61 124,34 EUR/CHF 1,0888 +0,1% 1,0883 1,0885 GBP/EUR 1,1444 -0,0% 1,1450 1,1480 USD/JPY 111,01 +0,2% 110,83 110,61 GBP/USD 1,2863 -0,1% 1,2875 1,2908

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Der Euro sprang wieder über die Marke von 1,12 Dollar und kostete im späten US-Handel rund 1,1240 Dollar. Zur gleichen Zeit am Dienstag hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1190 Dollar gelegen. Der Euro profitiert nach Aussagen von Devisenhändlern von der Schwäche des Dollar, der wiederum von Zweifeln belastet worden sei, dass US-Präsident Donald Trump seine versprochenen Wirtschaftsstimuli in die Tat umsetzen kann. Das Pfund Sterling machte im Verlauf die Verluste mehr als wieder wett, die es im asiatisch dominierten Handel eingefahren hatte nach einer für Premierministerin May ungünstigen Wahlumfrage.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,75 48,32 +0,9% 0,43 -14,1% Brent/ICE 51,15 50,76 +0,8% 0,39 -13,0%

Erneut unter deutlichem Druck standen die Ölpreise. Seit der Opec-Sitzung in der Vorwoche haben die Preise deutlich an Boden verloren. Bei den Investoren herrscht nach wie vor die Sorge, dass die beschlossenen Maßnahmen der Ölförderländer und die beginnende Feriensaison in den USA nicht ausreichen werden, um das bestehende Überangebot abzubauen. "Es gibt weiter zu viel Öl und zu wenig Nachfrage", sagte Ökonom Phinn Ziebell von der National Australia Bank. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum Settlement um 2,7 Prozent auf 48,32 Dollar. Im späten Geschäft erholten sich die Preise dann wieder, nachdem Daten des American Petroleum Institute für die vergangene Woche einen starken Rückgang der Rohölvorräte gezeigt hatten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,83 1.268,60 -0,1% -1,78 +10,0% Silber (Spot) 17,30 17,34 -0,2% -0,04 +8,7% Platin (Spot) 946,10 948,50 -0,3% -2,40 +4,7% Kupfer-Future 2,57 2,58 -0,3% -0,01 +2,2%

Der Goldpreis legte bis zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 1.275,40 Dollar je Feinunze zu. Im nachfolgenden elektronischen Handel fiel er jedoch bis auf 1.270 Dollar, nachdem der Wirtschaftsbericht "Beige Book" die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni untermauerte. Für das zinslos gehaltene Edelmetall wären höhere Zinsen negativ.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihre Zinsen erneut gesenkt von 11,25 auf 10,25 Prozent vor dem Hintergrund der politischen Krise des Landes.

GELDPOLITIK

Die EZB sollte sich nach den Worten von Bundesbank-Präsident und Ratsmitglied Jens Weidmann angesichts der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone allmählich mit der Frage auseinandersetzen, wann sie damit beginnen will, ihre geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen zurückzufahren. Weidmann unterstrich, dass sich nicht nur die Konjunkturaussichten gebessert hätten, sondern dass auch die jüngste Zunahme der Inflation voraussichtlich von Dauer sein dürfte.

KLIMAABKOMMEN

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über Verbleib oder Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen an diesem Donnerstag bekannt geben. Er werde sich um 15.00 Uhr Ortszeit äußern, erklärte er via Twitter. Medienberichten zufolge hat sich Trump für einen Rückzug aus dem Abkommen vom Dezember 2015 entschieden.

KONJUNKTUR USA

Das Wirtschaftswachstum hat laut dem Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank in einigen Regionen der USA nachgelassen. Zudem blicken einige Unternehmen weniger zuversichtlich in die Zukunft. Zwar hätten sich Unternehmen in der Mehrheit der Distrikte optimistisch geäußert, in einigen Distrikten schwinde die Zuversicht jedoch. Der Druck auf dem Arbeitsmarkt nimmt derweil weiter zu. Die San Francisco Fed berichtet, dass die jüngsten Änderungen in der Einwanderungspolitik zu einem spürbaren Engpass an ungelernten Arbeitern im Agrarsektor geführt hätten.

BANKENSEKTOR USA

Bei den US-Großbanken JP Morgan und Bank of America laufen die Handelsgeschäfte nicht mehr so rund wie in den vergangenen Quartalen. Bei JP Morgan liege das Handelsgeschäft im zweiten Quartal bisher rund 15 Prozent unter Vorjahresniveau, sagte Finanzchefin Marianne Lake. Brian Moynihan, CEO der Bank of America, sprach auf einer anderen Veranstaltung von einem leichten Ertragsrückgang im Handelsgeschäft des zweiten Quartals. Goldman Sachs gibt mitten im Quartal üblicherweise keinen Einblick in den Geschäftsverlauf.

LINDE

Die drohende Eskalation im Aufsichtsrat von Linde ist abgewendet. Aus dem Umfeld sei zu vernehmen, dass es auf der alles entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Donnerstag keine Kampfabstimmung geben werde, wenn es um das Plazet für die Fusion mit Praxair gehe, berichtet die FAZ. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle könne auf den Einsatz der ihm zustehenden Zweitstimme bei der Entscheidung über den Fusionsvertrag verzichten.

RICKMERS

Die Hamburger Rickmers Gruppe wird Insolvenz beantragen. Der Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie und Schiffseigentümer sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, nachdem die HSH Nordbank "ihre Zustimmung zum Term Sheet über die finanzielle Restrukturierung" der Gruppe verweigert habe.

LOGICOR

Der chinesische Staatsfonds China Investment Corp (CIC) steht Kreisen zufolge kurz vor einer Übernahme der europäischen Lagerfirma Logicor von der Beteiligungsgesellschaft Blackstone für 12 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.