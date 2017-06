Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

Das Wirtschaftswachstum hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in einigen Regionen der USA nachgelassen. Zudem blickten einige Unternehmen weniger zuversichtlich in die Zukunft, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Zwar hätten sich Unternehmen in der Mehrheit der Distrikte optimistisch geäußert, in einigen Distrikten schwinde die Zuversicht jedoch. Wie die Fed weiter bekannt gab, war das Wirtschaftswachstum in sieben Distrikten gering und in vier Distrikten moderat. Im Distrikt der New York Fed habe sich das Wachstum abgeschwächt. Im vergangenen "Beige Book" hatte es noch geheißen, dass die Wirtschaftsaktivität in allen Distrikten in geringem bis mäßigen Tempo zugenommen habe. Der Druck auf dem Arbeitsmarkt nimmt laut dem aktuellen Konjunkturbericht weiter zu. Die San Francisco Fed berichtet, dass die jüngsten Änderungen in der Einwanderungspolitik zu einem spürbaren Engpass an ungelernten Arbeitern im Agrarsektor geführt hätten. In der Folge hätten einige Erzeuger einen Teil ihrer Ernte nicht einbringen können. Trotz dieser Entwicklung habe sich der Trend zu mäßigem bis moderatem Lohnwachstum kaum verändert. AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 238.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,8 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 54,8 Punkte 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestände (Woche)

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.412,60 +0,06% Nikkei-225 19.861,46 +1,07% Hang-Seng-Index 25.763,57 +0,40% Kospi 2.353,09 +0,24% Shanghai-Composite 3.102,64 -0,47% S&P/ASX 200 5.732,90 +0,15%

Der Aktienmarkt in Japan führt am Donnerstag die Börsen der Region Ostasien und Australien an. Während es an den meisten Plätzen nur zu kleineren Veränderungen kommt, nachdem die Wall Street wenig Impulse lieferte, rückt der Nikkei-Index um 1,1 Prozent vor und nähert sich damit wieder der 20.000er Marke. Zuletzt hatte er sie im Dezember 2015 leicht übertroffen hatte. Einige Teilnehmer äußern sich erstaunt über die deutlichen Gewinne in Tokio, zeigt sich der Yen doch robust gegen den Dollar, der weiter um 111 Yen notiert. Allerdings weisen neue Daten der Regierung aus, dass die Investitionen der Unternehmen im ersten Vierteljahr das höchste Niveau seit neun Jahren erklommen haben. Zudem bestehe Erholungspotenziel, nachdem der japanische Markt vier Tage in Folge Verluste verbucht hat, wenn auch nur kleinere. Auch der Monatswechsel locke wohl einige Käufer an, sagt Aktienstratege Shingo Ide vom NLI Research Institute. Anders sieht es in Schanghai aus, wo es um ein halbes Prozent nach unten geht. Als belastenden Faktor machen Händler den nichtoffiziellen Einkaufsmanagerindex - ermittelt von Caixin und Markit - für die Produktion aus. Die Nachbarbörse in Hongkong legt um 0,4 Prozent zu, hier stützt unter anderem der Immobiliensektor nach einer starken Bauland-Versteigerung. In Korea wiederum geht es trotz guter Exportdaten - im Mai plus 13 Prozent - knapp unter dem Rekordniveau des Kospi leicht nach unten. Im genannten Monat wurde eine Rekordmenge an Chips im Volumen von 8 Milliarden US-Dollar ausgeführt. Unter den Einzelwerten geht es in Tokio mit Toshiba um 2,3 Prozent nach unten. Der angeschlagene Technologiekonzern muss den Verkauf seines Gemeinschaftsunternehmens für Speicherchips rückgängig machen. Der Joint-Venture-Partner ist der Auffassung, dass ein solcher Schritt Toshibas Probleme nicht lösen würde. Dagegen erstürmen Tokyo Electron ein 17-Jahreshoch, denn der neue Mittelfrist-Plan des Chipausrüsters sieht eine Eigenkapitalrendite von 20 bis 25 Prozent in den kommenden drei Jahren vor, nach den zuvor intendierten 15 bis 20 Prozent. Die Aktie steigert sich um 3,7 Prozent.

Die Aktie von Hewlett Packard ist am Mittwoch im nachbörslichen Geschäft unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen mit Geschäftszahlen zum zweiten Quartal enttäuscht hat. Hewlett Packard erzielte einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar, Analysten hatten jedoch mit 9,7 Milliarden Dollar gerechnet, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 8,5 Milliarden Dollar umgesetzt worden waren. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 0,25 (Vorjahr 0,33) Dollar je Aktie. Der Analystenkonsens war von einem Gewinn je Aktie von 0,35 Dollar ausgegangen. Für die Aktie ging es auf nasdaq.com bis 19.59 Uhr Ortszeit um 1,7 Prozent abwärts auf 18,50 Dollar. Dagegen hat Palo Alto mit ihrem Drittquartalsbericht die Anleger überzeugt. Der Experte für Netzwerksicherheit hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen klar übertroffen. So lag der Gewinn je Aktie bei 61 Cent, während Experten nur mit 55 Cent gerechnet hatten. Auch bei den Zielen für das laufende vierte Quartal liegt das Unternehmen über den bisherigen Prognosen der Analysten. Die Aktie verteuerte sich um 12,4 Prozent auf 133,26 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.008,65 -0,10 -20,82 6,31 S&P-500 2.411,80 -0,05 -1,11 7,73 Nasdaq-Comp. 6.198,52 -0,08 -4,67 15,15 Nasdaq-100 5.788,80 -0,10 -5,83 19,02 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,45 Mrd 770 Mio Gewinner 1.496 1.151 Verlierer 1.500 1.847 Unverändert 119 114

Knapp behauptet - Die US-Börsen starteten zwar mit kleinen Gewinnen, fielen dann aber in negatives Terrain, als zunächst irrtümlich ein enttäuschender Chicago-Einkaufsmanagerindex gemeldet wurde. Sie erholten sich aber auch dann nicht, als die Vereinigung der Einkaufsmanager ihre Angaben korrigierte: Der Index war demnach im Mai nicht gefallen, sondern überraschend auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren gestiegen. Auch der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank brachte keine Wende. Beobachter stuften den Tenor des Beige Book insgesamt als optimistisch ein. Einer Zinserhöhung im Juni dürfte daher nichts mehr im Wege stehen. Bankenwerte standen unter Druck, nachdem JP Morgan von einem schwächeren Eigenhandel berichtet hatte. JPM fielen um 2,1 und Goldman Sachs um 3,3 Prozent. Der neuerliche Rückgang der Ölpreise belastete die Aktien des Sektors. Für Exxon ging es um 0,7 Prozent abwärts, Chevron büßten 0,6 Prozent ein. Die Aktie von Chesapeake Energy gab um 0,8 Prozent nach.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 0,4 1,28 8,4 5 Jahre 1,75 0,0 1,75 -17,1 7 Jahre 2,02 -0,2 2,02 -22,7 10 Jahre 2,21 -0,1 2,21 -23,7 30 Jahre 2,87 -0,4 2,87 -19,8

Staatsanleihen waren trotz der Verluste am Aktienmarkt und angesichts der intakten Zinserhöhungserwartung in den USA kaum gefragt. Die Zehnjahresrendite verharrte bei 2,21 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1241 -0,0% 1,1243 1,1182 +6,9% EUR/JPY 124,75 +0,1% 124,61 124,07 +1,5% EUR/GBP 0,8736 +0,0% 0,8733 0,8737 +2,5% GBP/USD 1,2865 -0,1% 1,2875 1,2797 +4,3% USD/JPY 110,99 +0,1% 110,83 110,96 -5,1% USD/KRW 1120,85 +0,1% 1119,69 1118,78 -7,2% USD/CNY 6,7930 -0,3% 6,8101 6,8279 -2,2% USD/CNH 6,7351 -0,3% 6,7572 6,7816 -3,4% USD/HKD 7,7907 -0,0% 7,7921 7,7873 +0,5% AUD/USD 0,7399 -0,4% 0,7431 0,7448 +2,5%

Der Euro sprang wieder über die Marke von 1,12 Dollar und kostete im späten US-Handel rund 1,1240 Dollar. Zur gleichen Zeit am Dienstag hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1190 Dollar gelegen. Der Euro profitiert nach Aussagen von Devisenhändlern von der Schwäche des Dollar, der wiederum von Zweifeln belastet worden sei, dass US-Präsident Donald Trump seine versprochenen Wirtschaftsstimuli in die Tat umsetzen kann. Das Pfund Sterling machte im Verlauf die Verluste mehr als wieder wett, die es im asiatisch dominierten Handel eingefahren hatte nach einer für Premierministerin May ungünstigen Wahlumfrage.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,73 48,32 +0,8% 0,41 -14,2% Brent/ICE 51,16 50,76 +0,8% 0,40 -12,9%

