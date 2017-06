Deutsche Anleger könnten auch am Donnerstag mit Schwung in den Tag starten. Nachdem der Dax am Mittwoch Rückenwind für den Aktienindex gab, erwarten Beobachter

Zum Auftakt des neuen Monats dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt nach Einschätzung von Börsianern am Donnerstag weiter nach oben gehen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung einen - wenn auch minimalen - Anstieg des Dax voraus. Auf vorbörslichen Plattformen notierte der deutsche Aktienindex am frühen Donnerstagmorgen bei 12.648 Punkten. Am Mittwoch hatte er knapp im Plus bei 12.615 Punkten geschlossen. Damit gewann der deutsche Leitindex im Mai 1,4 Prozent.

Ihre Aufmerksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...