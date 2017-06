HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH mit hoher Nachfrage nach neuer Unternehmensanleihe 2017/2022 - Festsetzung des Kupons am unteren Ende der Vermarktungsspanne

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH mit hoher Nachfrage nach neuer Unternehmensanleihe 2017/2022 - Festsetzung des Kupons am unteren Ende der Vermarktungsspanne

* Mindestemissionsvolumen der Anleihe in Höhe von EUR 35 Mio. frühzeitig überschritten * Festlegung des Zinskupons auf 5,250% * Start des öffentlichen Angebots mit Zeichnungsmöglichkeiten über die Börse Frankfurt am Dienstag, 06. Juni 2017

München/Herzberg am Harz, 01. Juni 2017 - Die aktuell vermarktete Unternehmensanleihe der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH (ISIN: DE000A2E4NW7; WKN A2E4NW) verzeichnet eine hohe Nachfrage. Das kombinierte Orderbuch bestehend aus einem Umtauschangebot durch die Investoren der Schuldverschreibung 2012/2017 (ISIN: DE000A1R0VD4) und einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch die IKB Deutsche Industriebank AG (Sole Lead Manager) hat bereits frühzeitig das Mindestemissionsvolumen von EUR 35 Mio. überschritten. Vor dem Hintergrund dieser starken Nachfrage wird der Kupon mit 5,250% am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.

Investoren der ausstehenden Anleihe haben noch bis Freitag, 02. Juni 2017, 18:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, über den Umtausch bei Ihren Depotbanken eine Order zu hinterlegen. Institutionelle Investoren können Ihre Orders bei der IKB Deutsche Industriebank AG ebenfalls noch bis Freitag, den 02. Juni 2017, 18:00 MESZ abgeben. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots startet am Dienstag, 06. Juni 2017, welches Privatinvestoren über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG oder ihre Depotbanken nutzen können. Das öffentliche Angebot läuft zunächst bis zum 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ), kann aber aufgrund starker Nachfrage jederzeit frühzeitig beendet werden.

Eckdaten zur Anleihe:

Emitten- HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH tin: Volumen: bis zu EUR 50.000.000 ISIN / DE000A2E4NW7 / A2E4NW WKN: Unterneh- B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016) mensra- ting: Kupon: 5,250 % Ausgabe- 100 % preis:

Umtausch- EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung

prämie: 2012/2017 Nennbe- EUR 1.000 trag/Stü- ckelung:

Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Umtauschan- vorbehalten gebot: Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung Mehrerwerb- vorbehalten soption:

Frist 15.05. - 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung

Mitarbeite- vorbehalten roption: Zeichnungs- 06.06. - 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung frist für vorbehalten öffentli- ches Angebot: Valuta: 14.06.2017

Laufzeit: 5 Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022

Rückzah- zu 100 % des Nennbetrags lung:

Vorzeitige Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Rückzah- Ablauf von drei bzw. 4 Jahren nach Begebung sowie aus lung: steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen Status: nicht nachranging, nicht besichert Kündigungs- u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, rechte: Drittverzug; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospektenthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen Financial u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Covenants: Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen Börsenseg- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ment: im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG Sole Lead IKB Deutsche Industriebank AG

Manager: Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des am 12. Mai 2017 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Homann Holzwerkstoffe GmbH (www.homann-holzwerkstoffe.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair/Michael Werneke Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)211 387 355 46 michael.werneke@better-orange.de Martina Siebe Homann Holzwerkstoffe GmbH Tel.: +49 (0)89 99 88 69 11 ms@homanit.org

