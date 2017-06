Etwa eine Stunde vor Handelsstart stand der X-Dax am Donnerstag als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex mit 0,29 Prozent im Plus bei 12 652 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde mit plus 0,40 Prozent noch etwas fester erwartet. Die Mai-Bilanz war für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...